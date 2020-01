Offerte del giorno Amazon, Roomba e accessori Trust in sconto

Apriamo la nostra giornata dedicata agli sconti di oggi, venerdì 17 gennaio, con l’ormai tipica rassegna di offerte proposte da Amazon. Dopo la giornata di ieri dedicata alla domotica e, in particolare, ai prodotti del brand Tado°, oggi si torna a parlare di tecnologia, grazie ad un’ottima promozione dedicata ad uno dei brand leader nel settore degli accessori per PC, ovvero Trust, i cui prodotti sono oggi in sconto su Amazon a prezzi davvero interessanti! Certo, la scelta non è vastissima, ma ci sono comunque prodotti molto interessanti, come è il caso della soundbar Trust Gaming GXT 618 Asto, un prodotto di per sé molto interessante perché unisce delle discrete performance audio ad un prezzo davvero incredibile: appena 34,99€ oggi ribassati addirittura a 26,99€!

Certo, esistono tante proposte sul mercato molto più performanti, ma la proposta Trust non ha eguali in termini di rapporto qualità/prezzo e permetterà, anche a chi non ha grosse pretese (e un grosso budget) di acquistare una soundbar con un buon profilo acustico ed un discreto ingombro, con cui migliorare la propria postazione di gioco. Fidatevi di Tom’s: val la pena darle un’occhiata!

Ovviamente non è finita qui, perché i prodotti Trust in offerta sono diversi e si uniscono a quella che è una giornata che, oltre alla tecnologia, sembrerebbe dedicata anche agli elettrodomestici casalinghi, con in testa uno dei tanti, ottimi, aspirapolvere robot di iRobot, ovvero il Roomba 671, compatibile con Amazon Alexa e ottimo per qualunque superficie casalinga, tappeti compresi!

Detto questo, di seguito troverete la nostra selezione con le migliori offerte della giornata. L’invito, come sempre, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio.

