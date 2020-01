Amazon: tantissime offerte su auricolari Jaybird e speaker Ultimate Ears

Dopo aver aperto la giornata con la nostra rassegna di offerte direttamente dallo store Amazon in cui, per altro, vi abbiamo segnalato le tante offerte dedicate al brand di Trust, vi proponiamo ora un’altra serie di ottimi sconti dedicati ad un altro grande brand, ovvero Ultimate Ears che, già da qualche tempo, si è imposto all’attenzione del grande pubblico per la sua ottima selezione di speaker bluetooth, che coniugano design, performance e anche una certa cura nella scelta dei materiali.

Sebbene il brand esista dagli inizi del 2000, è solo con la nascita della linea Mega Boom (oggi arrivata alla sua terza incarnazione) che gli speaker Ultimate Ears sono entrati nelle grazie del pubblico di appassionati della musica, coniugando una grande portatilità a materiali leggeri ma molto resistenti, perfetti per chi vuole portare la propria musica con sé sempre e comunque.

Le offerte sono numerose e, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che reputiamo le promozioni a cui proprio non dovreste rinunciare! Ovviamente, l’invito è anche quello di tenere d’occhio la pagina dedicata alle promozioni in cui, per altro, troverete anche tanti prodotti dell’australiana Jaybird che, per quanto forse meno nota, produce da anni ottime cuffie e dispositivi audio di grande qualità. La pagina delle promozioni è raggiungibile tramite il seguente link o, come sempre, cliccando sul banner sottostante.

