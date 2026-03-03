La bella stagione è alle porte e con lei tornano anche le Offerte di Primavera firmate Anker. Il momento clou della campagna partirà ufficialmente dal 10 marzo, quando entreranno nel vivo le promozioni più attese. Nel frattempo, però, il brand ha già attivato una prima ondata di sconti molto interessanti su prodotti dedicati a outdoor, intrattenimento e pulizia smart della casa. Ecco le offerte da non lasciarsi sfuggire.

Musica e outdoor: Anker Boom 3i a -46%

Per chi ama viaggiare, organizzare gite fuori porta o semplicemente ascoltare musica all’aperto, è già disponibile in offerta l'Anker Boom 3i. Si tratta di uno speaker Bluetooth rugged, progettato per resistere a urti e condizioni atmosferiche non sempre perfette: la soluzione ideale per campeggio, spiaggia o escursioni.

Prezzo scontato: 69,99€

69,99€ Sconto: -46%

Un taglio di prezzo importante che lo rende uno dei prodotti più interessanti di questa prima fase promozionale.

Pulizia smart: robot aspirapolvere eufy già in sconto

Grande protagonista delle offerte anticipate è anche il mondo della pulizia intelligente targata eufy, brand specializzato in soluzioni per la casa smart. Chi cerca una soluzione evoluta per la pulizia quotidiana può puntare su eufy E25 Robot Vacuum Cleaner. Pensato per automatizzare la gestione dello sporco in casa, questo robot aspirapolvere smart garantisce un supporto costante nella routine domestica, ottimizzando tempi e risultati.

Prezzo in offerta: 598,99€

598,99€ Sconto: -33%

eufy Omni C20 Mapping Robot Vacuum -50%

Ancora più interessante, in termini di percentuale di sconto, è eufy Omni C20 Mapping Robot Vacuum Cleaner, dotato di sistema di mappatura intelligente per una pulizia organizzata e precisa degli ambienti. Un taglio netto del 50% che lo rende una delle offerte più aggressive già attive prima del 10 marzo.

Prezzo promo: 299€

299€ Sconto: -50%

eufy C28 Robot aspirapolvere -17%

Completa la selezione il robot eufy C28, soluzione ideale per chi desidera una gestione smart della pulizia domestica con un investimento più contenuto rispetto ai modelli top di gamma.