Avatar di DevilTyphoon 68
0
è aumentato tutto talmente tanto che pur con gli sconti i prezzi sono comunque più alti di quelli dei vecchi periodi senza sconti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Dario De Vita Tom's Hardware Logo small
0
è aumentato tutto talmente tanto che pur con gli sconti i prezzi sono comunque più alti di quelli dei vecchi periodi senza sconti.
Purtroppo è vero, soprattutto nel settore hardware. Vediamo cosa riuscirà a fare Amazon ... qualche piccola sorpresa solitamente c'è sempre
Questo commento è stato nascosto automaticamente.