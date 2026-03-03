Non serve aspettare il Prime Day per fare affari su Amazon. Anzi, per chi punta al risparmio intelligente, la nuova Festa delle Offerte di Primavera potrebbe rivelarsi un’opportunità ancora più strategica. Dal 10 al 16 marzo, sulla vetrina dedicata (raggiungibile a questo indirizzo), saranno disponibili centinaia di migliaia di sconti che spaziano dalla tecnologia alla casa, dalla cura della persona al giardino. Un’iniziativa che intercetta un dato chiaro: secondo un recente sondaggio HarrisX, il 94% degli italiani considera promozioni e sconti decisivi negli acquisti online, mentre quasi 8 su 10 vogliono consegne rapide, possibilmente in giornata o entro il giorno successivo.

Iscriviti ad Amazon Prime

Perché conviene guardare ora (e non solo ai grandi eventi)

Il punto è semplice: i grandi eventi come il Prime Day o il Black Friday concentrano l’attenzione, ma spesso anche la competizione. Le offerte di primavera, invece, permettono di pianificare con più calma acquisti utili e stagionali. Dal riordino degli ambienti domestici al rinnovo di piccoli elettrodomestici o prodotti beauty, senza la frenesia da “conto alla rovescia”. Tra i marchi coinvolti compaiono nomi molto noti come De'Longhi, Philips, Oral-B, Rowenta, Pampers, Collistar e Foppapedretti. Tradotto: non solo gadget, ma prodotti concreti per la quotidianità.

Offerte anticipate: il risparmio parte prima

Chi vuole giocare d’anticipo può già approfittare di promozioni che precedono l’evento vero e proprio:

Fino al 25% sui prodotti “by Amazon” per l’uso quotidiano.

sui prodotti “by Amazon” per l’uso quotidiano. Sconti sulla spesa online con Amazon Fresh (fino al 20% nelle aree coperte).

(fino al 20% nelle aree coperte). 20€ di sconto per chi acquista nelle zone servite da Cortilia e Sole365 .

e . Prezzi ridotti su dispositivi della casa intelligente come gli speaker Amazon Echo, gli eReader Amazon Kindle, i sistemi di sicurezza Ring, le videocamere Blink e i router Eero.

Un ulteriore 10% su articoli selezionati di Amazon Seconda Mano , dedicato ai prodotti resi e rimessi in vendita.

Shopping più “furbo” grazie all’IA

Un altro aspetto interessante è l’uso degli strumenti digitali per evitare acquisti impulsivi e trovare davvero ciò che serve. L’assistente virtuale Rufus consente di chiedere suggerimenti mirati (“migliori offerte su scarpe da corsa per maratona” o “prodotti per pelle sensibile in sconto”) e ottenere risultati personalizzati. Con Amazon Lens, invece, basta una foto o uno screenshot per cercare un prodotto e verificare se è in offerta: utile quando si vede qualcosa in negozio o a casa di amici e si vuole controllare il prezzo online prima di acquistare.

Per gli iscritti ad Amazon Prime restano centrali le consegne rapide, anche in giornata, oltre alla possibilità di scegliere il ritiro presso un Amazon Locker o un Amazon Counter, oppure programmare la consegna con “Il Mio Giorno Amazon”. Ampia anche la scelta nei pagamenti: carta, addebito diretto, contanti nei punti autorizzati, rateizzazione, buoni regalo e BANCOMAT Pay.

Iscriviti ad Amazon Prime