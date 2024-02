OPIT: l’innovazione della formazione universitaria

OPIT, l’Open Institute of Technology, rappresenta un’interessante novità nel panorama accademico italiano e internazionale. Guidata dal Prof. Francesco Profumo (Rettore, ed ex Ministro dell’Istruzione), OPIT è specializzata nel settore della Computer Science e della Tecnologia, ed è oramai un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che hanno il desiderio di iniziare un percorso di studi di livello universitario finalizzato ad apprendere le competenze maggiormente richieste nel mondo del lavoro attuale e, probabilmente, del futuro prossimo.

In altre parole, OPIT (Lauree triennali e specialistiche online in Informatica e tecnologia), con un modello didattico online innovativo e percorsi di laurea moderni ed incentrati sull’acquisizione di competenze “attuali”, permette di specializzarsi in diversi ambiti e trovare con maggiore probabilità un impiego.

Quattro nuovi master e bachelor Opit a partire dal 2024

OPIT quest’anno ha lanciato quattro nuovi percorsi di laurea, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, che si aggiungono alla Laurea triennale (BSc) in Modern Computer Science e al Master specialistico (MSc) in Data Science e Intelligenza artificiale:

MSc (Master specialistico) in Enterprise Cybersecurity : questo percorso consente agli studenti di acquisire competenze tecniche e manageriali nell’ambito della sicurezza informatica . Ad oggi, infatti, le risorse umane qualificate in questo settore sono molto ambite, per ricoprire ruoli come l’analista dei rischi per la sicurezza informatica, il responsabile della risposta agli incidenti, ecc. Ovviamente, si tratta di un programma “aperto”, orientato sia a chi possiede competenze tecniche sia per chi non le possiede;

Tutti i percorsi sopra indicati sono online, e richiedono competenze tecniche. Sul sito dell’Istituzione è indicato lo stato di accreditamento dei programmi.

Il modello didattico

OPIT si distingue sul panorama dell’istruzione di livello universitario per un modello didattico online innovativo, basato su contenuti digitali sincroni, ovvero lezioni live e masterclass, e asincroni, ovvero video, quiz, esercitazioni. Il tutto, con un focus sull’acquisizione di competenze reali e applicate, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Tale modello permette agli studenti di accedere ai vari corsi in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo, garantendo, al tempo stesso, una formazione di altissima qualità. In sintesi, il modello didattico di OPIT è finalizzato a rispondere alle maggiori esigenze delle nuove generazioni, caratterizzate dal giusto equilibrio tra inclusività e flessibilità.