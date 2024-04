Migliori pannelli fotovoltaici plug and play (maggio 2024)

Con l'incessante aumento del prezzo dell'energia che sembra aumentare anno dopo anno (qui una serie di consigli su come risparmiare sulla bolletta della luce), molti valutano l'installazione di pannelli fotovoltaici come soluzione per ridurre le spese energetiche. Tuttavia, entrare nel mondo del fotovoltaico richiede una certa conoscenza di base, dalla selezione dei pannelli più affidabili fino alle tecniche di installazione accanto alle batterie di accumulo.

Questa guida esplorerà vari aspetti del settore, con un focus particolare sui pannelli fotovoltaici plug & play. Questi pannelli, venduti come unità singole, possono essere collegati in modo relativamente semplice alle batterie, offrendo una soluzione rapida per chi desidera avvicinarsi all'energia solare senza affrontare installazioni complesse e costose, come quelle necessarie per i kit fotovoltaici con accumulo.

Attraverso queste pagine, vi forniremo consigli pratici e dettagliati su come selezionare e installare questi sistemi, rendendo più accessibile l'approccio all'energia solare e permettendovi di iniziare a sperimentare con questa tecnologia in maniera efficace e, se possibile, nel modo più economico.

Come scegliere un pannello fotovoltaico

Come promesso, nei prossimi paragrafi vi forniremo le informazioni essenziali per permettervi di valutare autonomamente se un pannello fotovoltaico risponde effettivamente alle vostre esigenze. Esamineremo una serie di criteri cruciali da considerare prima di effettuare l'acquisto. Scegliere il pannello sbagliato può infatti portare a risultati deludenti, con la conseguente necessità di gestire resi e rimborsi. Sebbene piattaforme come Amazon offrano processi di reso rapidi e senza complicazioni, è sempre meglio evitare questi disagi scegliendo con attenzione fin dall'inizio.

Che tipologia di pannelli fotovoltaici esistono?

Il primo elemento da valutare quando si appresta ad acquistare un pannello fotovoltaico è capire in qualche delle 3 tipologie appartiene. Dovete sapere, infatti, che questi tipi di pannelli possono essere realizzati in monocristallino, policristallino e amorfo.

Monocristallino

Questo tipo di pannelli sono noti per la loro alta efficienza e prestazione. Sono realizzati da celle create da un singolo cristallo di silicio, il che permette loro di ottenere una maggiore purezza e di conseguenza un'efficienza superiore rispetto ad altri tipi di pannelli. Questi pannelli sono facilmente riconoscibili grazie alla loro tipica superficie nera e agli angoli tagliati delle celle. Il fatto che siano i più efficienti si ripercuote ovviamente sul prezzo, che tende ad essere maggiore rispetto alle altre tipologie di pannello a parità di potenza. Ad ogni modo, pur essendo i migliori, non aspettatevi grandi differenze rispetto ai pannelli a policristallino, poiché quest'ultimi si sono evoluti negli ultimi anni e, come vedremo nel prossimo paragrafo, hanno un punto di forza che potrebbe fare la differenza nell'uso quotidiano.

Policristallino

Questi pannelli sono costituiti da celle fatte di frammenti di silicio fusi insieme. Rispetto ai pannelli monocristallini, hanno una efficienza leggermente inferiore, ma sono più economici e quindi una buona opzione per chi ha un budget limitato. Sono riconoscibili dalla loro colorazione blu, nonché dalla superficie più granulosa a causa del processo di fusione del silicio. Il loro vantaggio principale, che comunque è quasi impercettibile nella quotidianità, consiste in prestazioni leggermente migliori rispetto ai monocristallini in condizioni di luce diffusa, come in giornate nuvolose. Come detto, però, la differenza è minima da non poter affermare che conservano meglio l'energia durante le giornate con meno sole.

Amorfo

Questi sono costruiti con silicio amorfo e sono i meno efficienti tra i tre tipi. Tuttavia, offrono il vantaggio di essere leggeri e flessibili, il che li rende ideali per applicazioni su superfici che non possono sostenere il peso dei pannelli tradizionali. Sono ottimi per il montaggio su superfici irregolari o per l'integrazione architettonica in edifici, dove l'estetica è tanto importante quanto la funzionalità.

Di quanta energia ho bisogno da un pannello fotovoltaico?

Ora che avete un'idea chiara dei diversi tipi di pannelli fotovoltaici disponibili in commercio, è importante considerare altri fattori cruciali per poter fare un acquisto mirato. Elementi come la quantità di energia che desiderate generare e le dimensioni del pannello sono i prossimi fattori che dovreste tenere in considerazione.

Per quanto riguarda l'energia, ovviamente dipende da ciò che intendete alimentare con il pannello fotovoltaico. Di solito, la potenza media di un singolo pannello residenziale si aggira tra i 250 e i 400 watt. Per determinare quanta energia vi serve, dovreste prima calcolare il consumo energetico giornaliero della vostra abitazione o dell'unità che desiderate alimentare. Questo può essere fatto sommando il consumo energetico di tutti gli apparecchi e dispositivi che prevedete di utilizzare. È importante sottolineare che l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici può sommarsi tra di loro, il che significa che anche se avete un pannello di soli 100W, la potenza può raggiungere soglie più alte qualora colleghiate altri pannelli al sistema.

Facciamo un esempio: se ogni pannello produce in media 300 watt e si assume un'efficienza di produzione di circa 5 ore di picco solare al giorno, un pannello può generare circa 1,5 kWh al giorno. Di conseguenza, per coprire un fabbisogno di 10 kWh al giorno, avreste bisogno di circa 7 pannelli fotovoltaici.

Quanto spazio occupa un pannello fotovoltaico?

In generale, un pannello solare standard che produce circa 300 watt misura all'incirca 1,6 metri di altezza per 1 metro di larghezza. Come è facile immaginare, le dimensioni possono variare a seconda del produttore e del tipo specifico di pannello. Quindi, per installare 7 pannelli fotovoltaici, come nell'esempio precedente per coprire un fabbisogno di 10 kWh al giorno, avrete bisogno di circa 11 metri quadrati di spazio sul tetto o in un'altra area adatta. Questo calcolo è basato sulla sola superficie dei pannelli, senza considerare spazi aggiuntivi che possono essere necessari per l'installazione e la manutenzione.

Cosa si intende per tasso di conversione?

Nel contesto dei pannelli fotovoltaici, il tasso di conversione è una misura dell'efficienza con cui un pannello fotovoltaico è in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. È espressa in percentuale e indica quanta energia solare viene effettivamente trasformata in energia utilizzabile.

Per esempio, un pannello con un tasso di conversione del 20% significa che il 20% dell'energia solare che colpisce la superficie del pannello viene convertita in energia elettrica. Questa percentuale è cruciale per valutare l'efficienza di un pannello: maggiore è il tasso di conversione, più efficiente è il pannello nel produrre energia da una data quantità di luce solare.

I pannelli monocristallini che, se ricordate abbiamo detto essere i migliori, offrono i tassi di conversione più alti, di solito fino al 22% o 23%. I pannelli policristallini seguono con un'efficienza che può variare dal 13% al 18%. I pannelli amorfi hanno invece i tassi di conversione più bassi, spesso tra il 7% e il 10%, a causa della loro struttura meno ordinata e uniforme.

Come e dove posizionare i pannelli fotovoltaici?

Essendo che si tratta di prodotti che per essere davvero efficienti necessitano di un sole costante, capite bene che il posizionamento è importantissimo. Questo ovviamente non può essere lo stesso per tutti, poiché dipende dalla propria zona residenziale, nonché dalla presenza di eventuali alberi o altre abitazioni nelle vicinanze che potrebbero compromettere la luce solare in determinate fasce orarie. L'ideale è capire in che punto della zona il sole batte per un periodo di tempo più lungo durante il giorno. Anche l'angolazione dei pannelli rispetto al suolo dovrebbe essere ottimizzata. Assicuratevi poi che non ci siano ombre che possano coprire i pannelli durante le ore di picco solare, come appunto alberi o strutture varie.

I pannelli fotovoltaici resistono alla pioggia?

Assolutamente sì. Infatti, se non fossero resistenti all'acqua, sarebbe estremamente complicato gestirli, dato che si renderebbe necessario coprirli e scoprirli ogni volta che piove. Immaginate solo la difficoltà di eseguire questa operazione su pannelli installati sul tetto di una casa! La resistenza all'acqua è garantita dal vetro temperato che riveste la superficie dei pannelli. Questo tipo di vetro assicura che nessun danno interno possa essere causato dall'acqua, inclusa la pioggia.

Quanto si risparmia con i pannelli fotovoltaici?

Questa è una domanda ricorrente, soprattutto considerando che l'investimento iniziale per questi impianti può essere significativo, soprattutto se si opta per l'installazione di più pannelli ad alte prestazioni. Molto dipende anche dai costi energetici vigenti nella propria area geografica.

In generale, possiamo dire che l'adozione di soluzioni fotovoltaiche può portare a un risparmio annuale che oscilla tra le centinaia e le migliaia di euro. Tale risparmio è naturalmente proporzionale al numero di pannelli installati e alla loro efficienza.

È importante considerare anche il ruolo degli incentivi statali e delle detrazioni fiscali, che possono ridurre l'onere dell'investimento iniziale, anche se questi vantaggi fiscali solitamente si vedono nel lungo termine.