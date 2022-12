I costi dell’energia e del gas hanno scatenato un’autentica corsa alle soluzioni offerte dalle energie rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici. Ma se siete in fondo al tunnel e non riuscite a vederne la luce, tra progettazione, la confusione delle delibere ambientali e autorizzazioni a vario titolo, sappiate che esistono anche gli impianti fotovoltaici costituiti da pannelli solari plug and play.

Se non ne avete mai sentito parlare vi rimandiamo al nostro speciale dedicato dove spieghiamo i pannelli fotovoltaici plug and play, cosa sono e come funzionano. Se invece volete passare al livello successivo e proseguire all’acquisto di un kit di pannelli plug and play da installare sul balcone di casa o del vostro ufficio, seguite questa guida dove vi mostreremo le soluzioni più apprezzate dai consumatori e vi spiegheremo come scegliere un pannello fotovoltaico Plug and Play.

I migliori pannelli fotovoltaici Plug and Play

Renogy 100W Monocristallino da 12V | Il più economico

Sarà anche il pannello solare fotovoltaico plug and play più economico, ma il Renogy Monocristallino da 100W può fornire ben 400-500 W/h o 33-41 Ampere di elettricità al giorno in condizioni ottimali. È dotato di un vetro temperato di alta qualità per proteggere dalle cattive condizioni ambientali come neve e ghiaccio, può resistere a vento elevato (2400 Pa) e accumuli di neve (5400 Pa); inoltre, la scatola di giunzione con grado di protezione IP65 ha la sua capacità di resistere a sporco, polvere e detriti. L’efficienza di questo pannello è dovuta all’impiego di celle di silicio monocristallino ad alta purezza rivestite con materiale di incapsulamento avanzato, con lamiere multistrato per migliorare le prestazioni delle celle. Inoltre le celle sono dotate di diodi di bypass che le proteggono dal surriscaldamento. Il retro del pannello presenta dei fori preforati per permettere un’installazione rapida e che consente un montaggio e fissaggio rapido. Il telaio di alluminio resistente alla corrosione permette un uso esterno garantito per una durata decennale. Questo pannello è adatto ai sistemi off-grid tra cui camper, tetti, barche e molte altre destinazioni “stand alone”.

Jackery SolarSaga da 100 W | Il miglior rendimento

Jackery offre un pannello con un’efficienza di conversione fino al 23%, che produce più energia e supera i pannelli convenzionali nella stagione calda. Il pannello è dotato di un cavalletto, che regola leggermente l’angolazione, ha un design pieghevole e una maniglia in gomma TPE che lo rende facile da trasportare ovunque vogliate. Potrete costruire il vostro sistema di energia solare portatile verde con la centrale elettrica Jackery Solar Saga da 100 W e la centrale elettrica Jackery Explorer 240/500/1000 (vendute separatamente). Ideale per vivere all’aperto ed evitare anche interruzioni di corrente impreviste. Dotato di 1 porta di uscita USB-C (5 V, 3 A) e 1 porta di uscita USB-A (5 V, 2,4 A), può caricare più dispositivi contemporaneamente, inclusi smartphone, tablet, computer, fotocamere digitali e altre apparecchiature. Si precisa che, però, la porta USB-C non supporta la ricarica PD (protocollo di ricarica veloce).

Nicesolar 100W Pannello Solare Pieghevole | Il migliore portatile

Nice solar produce quello che secondo noi è il miglior pannello solare plug and play portatile. È leggero e si piega da 1845 * 685 * 20 mm a 1845 * 498 * 20 mm. Può essere riposto in modo compatto e trasportato comodamente nella borsa con una comoda maniglia. È in grado di caricare rapidamente alimentatori portatili o dispositivi elettronici quando si è all’aperto o in situazioni di emergenza. È compatibile con la maggior parte degli alimentatori portatili avendo l’uscita DC da 21 V/9,5 A con diversi connettori DC e cavi inclusi. Le due porte USB QC3.0 di tipo A e di tipo C supportano la ricarica rapida di dispositivi elettronici, e il chip IC intelligente integrato identifica e massimizza la velocità di ricarica (5 V/9V/12 V/3 A, 15V/3A,20V/3,25A) proteggendo automaticamente i dispositivi dal sovraccarico. La porta USB Type C è compatibile con la ricarica da 65 W PD (protocollo di ricarica veloce) e offre potenza sufficiente per caricare rapidamente qualunque dispositivo elettronico. Il Nicesolar 100W ospita l’innovativa tecnologia a celle solari monocristalline IBC, con un tasso di conversione energetica più efficiente della media fino al 24,3% ed è completamente laminato con tecnologia ETFE (un particolare strato di polimero), che raggiunge la classe di impermeabilità IP67. Con queste misure può resistere alle intemperie e lo rendono ideale per le attività all’aperto. La speciale superficie laminata ETFE è inoltre molto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e alle alte temperature, prolungando la durata dei pannelli solari.

BLUETTI Pannello Solare PV200, 200 Watt | Il miglior monocristallino

Il pannello solare Bluetti da 200 W – Il PV200 con connettori MC4 può fornire energia solare da 200 W, dotato delle migliori celle solari in silicio monocristallino, con un tasso di conversione che arriva fino al 23,4% della luce solare in elettricità utilizzabile, un tasso di efficienza mantenuto anche in caso di maltempo o scarsità di luce solare. Ciò lo rende uno dei migliori pannelli con celle monocristalline sul mercato. Completamente laminato con tecnologia ETFE (un particolare strato di polimero) questo pannello solare da 200 W è progettato per essere resistente ai graffi, schizzi, intemperie e corrosione rendendolo ideale per il campeggio, la pesca, l’escursionismo e altro ancora. La dimensione piegata è di 59 × 63 cm e il peso è di 7,3 kg. Può essere trasportato ovunque si necessiti di energia solare.

ECO-WORTHY Kit Completo da 240W 12V | Il miglior KIT completo

In molti sono alla ricerca di una soluzione più o meno completa e pronta all’uso. ECO-WORTHY offre un kit completo di pannelli da 240W 12V con Inverter e Batteria al Litio. In condizioni ottimali, il kit potrebbe sviluppare una potenza giornaliera pari a 1000 Wh, ottimo per esterni, camper, casa, barca, roulotte, golf cart, auto elettriche, yacht, tende o zaini e, ovviamente, qualunque tipo di dispositivo elettronico. Le batterie al litio possono essere ricaricate oltre 3000 volte e mantengono l’80% della loro capacità dopo più di 3000 cicli. La durata è oltre 8 volte quella delle batterie al piombo che in genere durano solo 300-400 cicli. È dotato di controller di carica solare intelligente ECO-WORTHY che fornisce protezione contro cortocircuiti, sovraccarica e scarica eccessiva, migliorando l’efficienza del sistema solare e prolungando la durata della batteria. Sono presenti 2 porte USB (massimo 5V / 2A) per la ricarica di dispositivi elettronici e un display LCD che mostra lo stato di funzionamento. Il pannello ha un telaio in alluminio resistente alla corrosione per un uso esterno prolungato, resistenza a venti forti (2400Pa) e carichi di neve (5400Pa), per una durata garantita decennale. L’ inverter solare è di tipo a onda sinusoidale off-grid da 600 W CC da 12 V e a CA 220 V, l’uscita dell’onda sinusoidale pura corrisponde alla tensione domestica ed è adatta per la maggior parte dei dispositivi, come ade esempio microonde, caffettiera, TV, frigorifero, congelatore e pompa dell’acqua.

ECOFLOW 220W Pannello Solare Bifacciale | Il migliore a doppia faccia (DOUBLE FRONT)

ECOFLOW 220W Pannello Solare Bifacciale è un sistema attivo su due superfici in contemporanea con una parte anteriore da 220 W e una parte posteriore da 155 W, è possibile ottenere il 5-25% di energia solare in più a seconda del tipo di superficie su cui si posiziona. Il pannello solare ha anche un alto tasso di conversione energetico dal 22% al 23%. Il pannello solare bifacciale da 220 W EcoFlow è pieghevole, compatto e pesa solo 9,5 kg. Facile da trasportare, è perfetto per caricare ogni dispositivo elettronico quando non è disponibile alcuna alimentazione di rete. Il pannello solare di EcoFlow è progettato per resistere ad ogni sollecitazione esterna naturale, progettato in vetro temperato monoblocco sottile cinque volte più resistente dei pannelli solari della stessa categoria. Queste misure integrate dal produttore certificano il pannello con un grado di impermeabilità IP68, ovvero resistente sia all’acqua che alla polvere. Il pannello solare ha una custodia in dotazione che all’occorrenza torna utile anche come supporto regolabile, consentendo di posizionare il pannello solare per catturare al meglio la luce solare e collegare più pannelli solari insieme.

Come scegliere un Pannello fotovoltaico Plug and Play

Non solo il risparmio in bolletta.

Se vi siete indirizzati verso una guida di questo tipo, probabilmente vorrete tagliare una parte dei costi in bolletta del vostro appartamento, oppure trovare una sorgente di alimentazione energetica alternativa per il vostro camper, per il campeggio, oppure alimentare i vostri dispositivi come notebook, smartphone e tablet mentre vi trovate in luoghi poco serviti. Sì, magari in smart working in una radura sperduta, in un bosco o mentre siete in un’altura del Grand Canyon.

In ogni caso, stiamo parlando sempre di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o direttamente all’utilizzatore, ovvero tutti quegli impianti meglio noti come plug and play, un kit formato da due elementi facenti parte di un generatore di energia elettrica (Pannelli fotovoltaici e Inverter) pronto per essere utilizzato dall’utente finale come complemento della sua rete elettrica domestica, oppure direttamente connesso all’utilizzatore. In quest’ultimo caso è possibile aggiungere anche un accumulatore (batteria).

Quindi, i sistemi fotovoltaici plug and play, possono essere di due tipi:

Sistema fotovoltaico connesso/non connesso a rete senza accumulatori;

Sistema fotovoltaico non connesso a rete con accumulatori.

Per quanto riguarda i sistemi fotovoltaici plug and play connessi a rete senza accumulatori, si intendono quei micro sistemi fotovoltaici di potenze inferiori a 800W, la cui normativa Italiana di riferimento sarà il Testo Integrato Connessioni Attive (Delibera del 4 agosto 2020, Condizioni Procedurali ed Economiche Semplificate per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 800 W, art.1 comma 1.1, lettere jjj e kkk), come abbiamo già spiegato nel nostro speciale dedicato. Se state valutando potenze superiori, ovviamente è possibile installarle, tuttavia richiedono autorizzazioni da parte della azienda distributrice dell’energia elettrica, oltre all’adeguamento delle linee elettriche per una maggiore portata dei cavi atti a supportare la potenza erogata.

Fatta questa premessa, ciò che occorre fare è una valutazione degli utilizzatori che sfrutteranno il vostro impianto fotovoltaico plug and play.

Pannelli solari Plug and Play da balcone, sui camper e nelle baite

Anche se la maggior parte degli utenti vorrebbe acquistare dei pannelli solari plug and play per integrare la rete elettrica già esistente nel proprio appartamento o in ufficio, questa soluzione rappresenta un valido alleato ai gruppi di carica, batterie e generatori che alimentano camper, baite di montagna o tutte quelle soluzioni abitative remote che risultano avere una fornitura di energia elettrica tradizionale limitata.

Oppure, pensate a tutte le volte che avete avuto bisogno di alimentare dispositivi come smartphone e computer portatili in luoghi remoti senza accesso alle prese di corrente tradizionali. Questo può essere utile quando si va in campeggio o con lo zaino in spalla, perché offre un’alternativa all’uso di batterie o generatori a combustibile per i propri dispositivi elettronici.

Se avete intenzione di utilizzare un pannello solare per alimentare direttamente un dispositivo, dal notebook, la cucina del camper, le luci esterne di casa o del vostro giardino, fino a una porzione del fabbisogno energetico di un appartamento, sarà opportuno scegliere un pannello solare che produca energia sufficiente a far funzionare gli utilizzatori destinatari. Ogni pannello solare prodotto riporta una targhetta con le portate specifiche supportate, o comunque potete leggerne le specifiche in fase d’acquisto.

Come valutare potenza e tensione

Per comprendere al meglio la potenza che dovrà avere il pannello scelto, è opportuno conoscere la quantità di energia richiesta dal dispositivo utilizzatore, ovvero la sua potenza nominale. La tensione (V) è la quantità di energia trasmessa su un circuito elettrico, mentre la potenza (W) è l’energia richiesta dall’utilizzatore per il suo funzionamento.

Se la vostra necessità è quella di alimentare piccoli utilizzatori, come un notebook, un ventilatore, delle luci a led, avrete bisogno di un pannello a basso voltaggio di 12V, con uno sviluppo di potenza pari a circa 40W (consumo medio stimato di un notebook).

Nel caso in cui il pannello sia destinato ad alimentare grandi utilizzatori come ad esempio una cucina, un frigorifero o un climatizzatore, sarà necessario un pannello solare ad alta tensione, data la richiesta di energia più elevata. In ogni caso, è bene precisare che a prescindere dall’utilizzo che ne farete, i pannelli ad alta tensione hanno sempre un rendimento più elevato di quelli a bassa tensione.

Quanto si risparmia con un fotovoltaico da balcone?

Nell’ottica del risparmio, monitorando le attuali quotazioni dell’energia elettrica, stimando una produzione ottimale, 450 kWh si traducono in un ritorno dell’investimento nel breve termine pari a circa tre anni, con un risparmio complessivo in bolletta pari a circa il 20% l’anno.

Attenzione però, che questo risparmio dovrà fare anche i conti con la degradazione del pannello, che incide sulla sua produttività e con la percentuale di autoconsumo. Infatti, la produttività di ogni pannello è in media garantita per 25 anni, tuttavia, il pannello registra un calo della produttività lineare media del -5% dal decimo anno in poi, per arrivare a -20% oltre il ventesimo anno. Ma nel corso della sua attività, considerata la “vita minima tecnica garantita” ovvero quella dei 25 anni, voi sarete già rientrati dall’investimento iniziale, oltre ad avere risparmiato per molti anni sul costo della bolletta.

Come eseguire la manutenzione del pannello solare?

In molti si chiedono quale sia la manutenzione ordinaria e necessaria per mantenere in piena efficienza il proprio pannello fotovoltaico. Ebbene, questi dispositivi, tra i molti vantaggi, hanno quello di una manutenzione ordinaria davvero minimale.

Infatti, per mantenere efficiente i vostri pannelli vi basta eseguire una pulizia della superficie seguendo questi semplici passaggi:

Procuratevi un panno morbido per rimuovere la polvere e lo sporco sulla superficie del pannello;

Inumidire il panno morbido e applicarlo sulla superficie del modulo solare, in modo da rimuovere la polvere o lo sporco presente;

Verificare e rimuovere l’eventuale presenza di guano o di altre sostanze adesive dalla superficie del pannello solare per evitare una riduzione delle prestazioni.

Quando scade il Bonus Fotovoltaico 2022?

Per agevolare le soluzioni ecosostenibili, lo Stato prevede degli incentivi statali, che attualmente offrono un rimborso pari al 50% della spesa sostenuta, da recuperare in dieci quote annuali nelle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Attenzione però, per poter beneficiare della misura, si deve necessariamente legare l’intervento ad uno dei bonus casa in vigore quest’anno, ovvero il Superbonus 110 (con recupero del 110% della spesa effettuata in 5 anni), oppure il bonus ristrutturazione (con recupero del 50% della spesa effettuata in 10 anni)

Per accedere a queste agevolazioni è necessario completare la pratica entro il 31 dicembre 2022 per il 110% o il 30 giugno 2023 per il 50%, previo versamento del 20% della spesa e con un tetto massimo di 2 milioni di euro.