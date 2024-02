Migliori ebook reader (febbraio 2024)

Con il passare degli anni, il digitale ha sostituito moltissime operazioni, incluse quelle che siamo soliti fare quotidianamente, come la semplice lettura di un libro. Gli ebook reader hanno, seppur non completamente, preso il posto dei libri cartacei, grazie al comfort offerto da quello che potremmo definire inchiostro elettrico.

Abbiamo recentemente rinnovato questa guida all'acquisto, conferendole un'estetica più contemporanea. Questa nuova veste grafica enfatizza i migliori ebook reader, posizionandoli in primo piano. Successivamente, si apre uno spazio generoso dedicato a dettagliate analisi e approfondimenti. Con l'aggiornamento di febbraio, non solo abbiamo rinfrescato il design, ma abbiamo anche arricchito la guida con vari capitoli supplementari nella sezione conclusiva. Questi nuovi capitoli esplorano diverse caratteristiche e aspetti degli ebook reader che non erano stati precedentemente considerati, offrendo una panoramica più ampia e dettagliata.

Tantissime persone hanno abbandonato i libri cartacei a favore di un ebook reader dopo averne provato uno e oggi non possono più farne a meno. A leggere infatti i libri sulla carta stampata sono rimasti solo i puristi della tradizione. A rendere popolari gli ebook reader in Italia ci ha pensato principalmente Amazon con i suoi Kindle ma, con il passare del tempo, il mercato si è arricchito di nuove soluzioni, permettendo al lettore di acquistare il dispositivo di lettura più adatto alle proprie esigenze.

Abbiamo analizzato il mercato e abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere i migliori ebook reader, riportandoli in questo articolo, con lo scopo di farvi acquistare il modello più adatto a voi in modo semplice e veloce. Nel fare ciò, abbiamo inoltre dedicato la seconda parte dell'articolo ai vari approfondimenti relativi a questi dispositivi di lettura, concentrando le informazioni sul display, sulle funzioni e altro, oltre a chiarire quando conviene acquistare un ebook reader o un tablet. Insomma, se state per partire per una vacanza e siete soliti leggere libri durante il vostro tempo libero, dovreste dare un'occhiata a questi dispositivi perché potrebbero cambiare il modo con il quale vi approcciate alla lettura.

Come scegliere un ebook reader

Nonostante non siano molti i produttori a realizzare gli ebook reader, è sbagliato dire che un modello vale l'altro, dal momento che, a seconda del prezzo, il dispositivo può integrare o meno funzioni e tecnologie diverse, studiate per assicurare una lettura naturale. A tal riguardo, il display è il fattore più importante di questi dispositivi, dato che dipende da esso se riuscirete a leggere in maniera ottimale e senza difficoltà alla vista. Oltre allo schermo, però, occorre considerare anche le funzioni, il supporto ai vari formati di contenuti e la connettività, una serie di fattori che, se messi insieme, rendono l'ebook reader un prodotto perfetto per gli amanti della lettura.

Come è fatto lo schermo di un ebook reader?

Il display, come anticipato, è il componente più importante di un ebook reader, a prescindere dal costo di quest'ultimo. Sarà lo schermo, infatti, a riprodurre il testo del contenuto e, se di bassa qualità, la lettura sarà poco chiara, rendendo il tutto poco salutare per i propri occhi. La leggibilità dipende da vari fattori, tra cui la risoluzione del pannello e i relativi pollici per pixel rapportati alla diagonale dello schermo. Influisce poi sulla qualità di lettura la luminosità, il trattamento antiriflesso e la tecnologia con la quale il display riproduce il testo. Ma andiamo con ordine con l'analizzare anzitutto la risoluzione.

Risoluzione

Come in qualsiasi altro dispositivo dotato di display, è in stretta correlazione con la diagonale dello schermo. Da questi due elementi si ottiene il PPI (pollici per pixel), che riassume in un singolo valore la qualità dello schermo, almeno per quanto concerne la definizione. La carta stampata utilizza una densità di 300 PPI, pertanto dovreste valutare un ebook reader con un display in grado di assicurare questo valore qualora vogliate che la lettura sia chiara e di facile comprensione come quella dei libri cartacei.

Ovviamente a maggior PPI corrisponde una qualità più alta. La maggior parte degli ebook reader più moderni garantisce questo standard di qualità, anche perché lo schermo di questi dispositivi è solito essere da 7 pollici, una diagonale che non necessita di altissime risoluzioni per offrire la giusta nitidezza d'immagine. Qualora acquisiate un ebook reader di dimensioni maggiori, ad esempio con display da 10 pollici, allora dovreste accertarvi che la risoluzione del pannello sia alta abbastanza da non compromettere il PPI.

Retroilluminazione

La retroilluminazione di un ebook reader è molto diversa da quella di un tablet e, se vogliamo, molto meno sofisticata. Le ragioni sono ovvie e dipendono dal fatto che il display di un ebook reader è pensato esclusivamente per rendere il testo leggibile, senza preoccupazioni in merito alla gamma colori e compagnia bella. Alcuni modelli sono persino sprovvisti di illuminazione e suggeriamo di rimanere alla larga da quest'ultimi, dal momento che assicurano una buona leggibilità solo in presenza di una buona illuminazione.

Un ebook reader dotato di retroilluminazione vi permetterà di leggere i libri anche di notte senza ricorrere a una lampada esterna. La retroilluminazione, se presente, deve poter essere regolata a piacimento, soprattutto per quanto riguarda la tonalità della luce. Questa è importante per il buon comfort degli occhi e sarebbe preferibile che il dispositivo sia capace di regolarla automaticamente in base alle condizioni di luce. Per garantire un'ottima leggibilità, oltre a una buona retroilluminazione, è consigliato che lo schermo abbia un trattamento antiriflesso, che riduce al minimo i riflessi della luce naturale sia all'esterno che all'interno.

Pannello

Il pannello di un ebook reader, come anticipato, è realizzato in maniera differente rispetto a quello di un tablet, anche se ci sono comunque modelli che integrano un classico display LCD. Nonostante quest'ultimi possano sembrare migliori in termini di qualità, non si adattano al tipico uso di un ebook reader, che dovrebbe invece avere la tecnologia e-ink. Questa consente allo schermo di sembrare un libro stampato e, di conseguenza, non affatica la vista. Nel corso del tempo, la suddetta tecnologia si è evoluta, rendendo i caratteri sempre più definiti e nitidi. Gli ebook reader entry level sono soliti avere la e-ink Vizplex, ossia la prima generazione di questa tecnologia. Salendo di prezzo è possibile trovare modelli dotati di e-ink Pearl, Mobius, Tiron, Kaleido, Carta e Carta HD, che assicurano una resa visiva migliore.

Cosa posso leggere con ebook reader?

Un ebook reader sarebbe molto limitato se non fosse in grado di aprire numerosi contenuti, che possono essere sia testuali che audiovisivi. I libri acquistati dagli store online, infatti, non sono tutti uguali, motivo per cui dovreste cercare di acquistare il dispositivo che supporta il maggior numero di formati. I più diffusi sono i TXT, PDF e i MOBI che, fortunatamente, vengono riprodotti da qualsiasi ebook reader, cosa che invece non avviene con altri formati, soprattutto se proprietari di un'azienda.

Il formato AZW ad esempio, essendo di proprietà Amazon, viene supportato solo dai dispositivi Kindle. L'aspetto positivo è che Amazon dispone di un catalogo libri enorme, quindi non dovreste avere problemi a trovare e leggere il vostro libro preferito. Lo svantaggio è chiaramente quello di non poter leggere un ebook disponibile su Amazon su un dispositivo di terze parti, anche perché non c'è modo di trasferire il formato da un dispositivo all'altro.

Se non volete avere problemi di compatibilità, consigliamo di acquistare ebook in formato EPUB, poiché garantiscono la piena compatibilità non solo con la maggior parte degli ebook reader, ma con tutti i dispositivi, a prescindere dalle dimensioni e dalla risoluzione dello schermo. Un ebook in formato EPUB potrete quindi leggerlo anche su smartphone, tablet e PC. Una menzione vale la pena farla anche a chi è solito guardare i fumetti. In tal caso, dovreste controllare che l'ebook reader abbia il supporto ai formati CBZ e CBR.

Connettività

La connettività non è importante quanto il display e i formati supportati, ma acquisisce una certa rilevanza nel momento in cui volete scaricare un nuovo libro. Nonostante tutti gli ebook reader siano dotati di Wi-Fi e di una porta USB, sarebbe un valore aggiunto se il dispositivo avesse anche il supporto alla rete LTE, che vi permetterà di acquistare e scaricare nuovi ebook anche se siete fuori casa o comunque in tutte quelle zone dove il Wi-Fi non c'è o non prende. La possibilità di connettervi tramite LTE vi consentirà poi di navigare su Internet all'aperto, in quanto non è raro trovare un browser all'interno in questi dispositivi.

Che caratteristiche ha un ebook reader?

Vi abbiamo anticipato che un ebook reader può integrare un browser, ma questo sarà molto limitato rispetto a quelli che siamo soliti usare su PC e smartphone, oltre che lento. Gli ebook reader, infatti, non sono noti per la potenza e velocità nel gestire le operazioni, bensì per la loro versatilità nella lettura. Suggeriamo dunque di concentrare le vostre attenzioni su altri tipi di funzioni, come la regolazione automatica della luminosità, l'impermeabilità e la possibilità di consultare enciclopedie e dizionari, oltre a salvare annotazioni e segnalibri.

Regolazione automatica della luminosità : permette al dispositivo di impostare la luminosità dello schermo al livello ottimale attraverso un sensore dedicato integrato, proprio come quello dello smartphone;

: permette al dispositivo di impostare la luminosità dello schermo al livello ottimale attraverso un sensore dedicato integrato, proprio come quello dello smartphone; Impermeabilità : consente al dispositivo di non danneggiarsi qualora venga coinvolto dall'acqua. La certificazione, di solito, garantisce fino a 1 metro di profondità;

: consente al dispositivo di non danneggiarsi qualora venga coinvolto dall'acqua. La certificazione, di solito, garantisce fino a 1 metro di profondità; Consultazione enciclopedie e dizionari : permette al dispositivo di recuperare informazioni e significato su parole o concetti;

: permette al dispositivo di recuperare informazioni e significato su parole o concetti; Annotazioni : permette di mettere in evidenzia una parte del testo, cosicché possiate ritrovarla rapidamente in un secondo momento;

: permette di mettere in evidenzia una parte del testo, cosicché possiate ritrovarla rapidamente in un secondo momento; Segnalibro: permette di riprendere la lettura dall'esatto punto in cui l'avete interrotta.

Memoria

Gli ebook reader moderni, a patto di non scendere troppo col prezzo, difficilmente implementano meno di 8GB di spazio di archiviazione che, per questi dispositivi, sono più che sufficienti per scaricare e salvare migliaia di libri e centinaia di audiolibri. Riteniamo quindi sia inutile acquistare versioni con 16GB o 32GB, a meno che non intendiate scaricarvi mezzo catalogo di ebook delle varie aziende.

Autonomia

Nonostante gli ebook reader vantino un'autonomia migliore rispetto a quella di un tablet, tutti dovranno essere ricaricati prima o poi. La maggior parte dei modelli possono essere utilizzati per una o più settimane. La ricarica è spesso affidata a un cavo Micro USB e può richiedere diverse ore per essere completa. I modelli dotati di connettività Internet e di numerose funzioni potrebbero esaurire più velocemente la batteria se utilizzati in modo intenso.

ebook reader vs libri, quali sono i vantaggi?

Gli ebook reader, come avrete capito, sono dispositivi con innumerevoli vantaggi, rivolti ai lettori più appassionati dotati di un pizzico di modernità. Tra i vantaggi vi è senza dubbio quello relativo all'ecologia che, pur non essendo ottimale data la presenza di componenti elettrici, è molto migliore rispetto alla carta stampata, che viene prodotta in maniera molto più frenetica. Parliamo poi di dispositivi molto compatti e dal peso irrisorio, in grado di contenere al loro interno un'intera biblioteca, il che li rende perfetti per chi è solito leggere in movimento o per chi deve consultare al volo un argomento.

In Italia non sempre arrivano tutte le pubblicazioni estere ed è qui che un ebook reader può tornare ancora una volta utile. Con ogni probabilità, infatti, ciò che state cercando sarà disponibile su uno dei tanti store di ebook e avrete la possibilità di comprendere più facilmente il testo grazie alla facoltà di usare un traduttore online. Gli ebook reader, infine, garantiscono una lettura personalizzata, cosa che invece non può avvenire con i libri cartacei. Per personalizzazione intendiamo la possibilità di modificare la visualizzazione del testo, scegliendo la dimensione dei caratteri più adatti per la propria vista e molto altro.

Meglio un tablet o un ebook reader?

I meno esperti si staranno chiedendo quali sono le differenze tra un ottimo tablet e un ebook reader. Nonostante esteticamente siano simili, sono in realtà dispositivi molto diversi e pensati per scopi differenti. Il tablet permette di fare molte più cose, grazie al sistema operativo più grande e ai componenti mediamente più potenti. Non sono però adatti per chi è solito leggere documenti con tanto testo, visto che i tipici display a colori di cui sono dotati tendono ad affaticare la vista dopo un certo periodo di tempo, ed è qui che gli ebook reader hanno la marcia in più.

Il display di quest'ultimi, infatti, è progettato appositamente per la lettura, con una retroilluminazione che non affatica gli occhi in nessuna condizione. Tuttavia, questi hanno lo svantaggio di essere limitati a fare ciò, nonostante sia possibile trovare in alcuni casi un browser integrato che vi permetta di navigare su Internet, che però è davvero difficile beneficiarne a causa della potenza limitata di questi dispositivi. In sostanza, consigliamo di acquistare un tablet a chi cerca un dispositivo capace di eseguire calcoli e operazioni tipiche di un PC, suggerendo di puntare sugli ebook reader solo se siete amanti della lettura.

Cos'è e come funziona la tecnologia e-ink

La tecnologia e-ink, nota anche come inchiostro elettronico o carta elettronica, è un tipo di tecnologia di visualizzazione nota per il suo basso consumo energetico e per l'elevata somiglianza con il vero e proprio inchiostro su carta. Queste caratteristiche vanno a braccetto con gli ebook reader, di cui abbiamo parlato pocanzi.

A differenza dei dispositivi tradizionali che utilizzano la tecnologia a LED per riprodurre un contenuto, i dispositivi con schermo e-ink usano un sistema di inchiostro elettronico a due pigmenti, costituito da milioni di piccole microcapsule, ciascuna del diametro di un capello umano. Ogni microcapsula contiene particelle bianche caricate positivamente e particelle nere caricate negativamente sospese in un fluido trasparente. Quando viene applicato un campo elettrico positivo o negativo, le particelle corrispondenti si spostano nella parte superiore della microcapsula e diventano visibili a schermo, facendo apparire la superficie bianca o nera nella zona interessata.‎

Questo è il motivo per cui i dispositivi dotati di questi display hanno un'ottima autonomia. A differenza di un display a LED, infatti, gli schermi e-ink consumano energia solo quando i colori su schermo devono cambiare, ossia nel momento in cui cambiate pagina sul vostro ebook reader.

Posso ascoltare un audiolibro con un ebook reader?

Potenzialmente, tutti gli ebook reader permettono di ascoltare un audiolibro, a patto che il dispositivo abbia il Bluetooth. Non tutti i modelli infatti dispongono di un altoparlante integrato, costringendovi a ricorrere al collegamento senza fili per riprodurre il file su un altro dispositivo, come lo smartphone o una cassa Bluetooth. Nessun problema invece per i modelli che implementano un altoparlante, in quanto l'audio può essere riprodotto direttamente dal dispositivo stesso. Se pensate di riprodurre gli audiolibri, accertatevi che l'ebook reader supporti i giusti formati che, in questo caso, sono l'AAX, MP3, AAC e M4A. Ad ogni modo, se il modello che state o che avete già acquistato dispone di un altoparlante, allora è certo che supporti i principali formati audio.

Gli ebook reader sono impermeabili?

Non tutti gli ebook reader sono impermeabili. Anzi, a giudicare dalla scheda tecnica dei prodotti si evince che sono davvero pochi i modelli che resistono agli schizzi d'acqua e che quindi permettono di essere utilizzati in tranquillità al mare, in piscina o in qualsiasi luogo dove il dispositivo potrebbe venire in contatto con l'acqua. Pertanto, se avete intenzione di portarvelo in vacanza, cercate di acquistare un ebook reader che, tra le altre cose, abbia anche la certificazione IPX8 o quanto meno una equivalente.

Come caricare libri su un ebook reader?

Dopo aver scoperto che un ebook reader può contenere una vasta gamma di libri digitali, vale la pena riportare i modi con cui è possibile caricarli sulla memoria del dispositivo. A seconda del modello prescelto, ci sono diverse opzioni per caricare libri digitali. I produttori leader della categoria, come Amazon o Kobo, hanno sviluppato un negozio online, accessibile direttamente dal proprio dispositivo. Questo è il primo metodo, il più semplice, per acquistare e scaricare nuovi titoli senza la necessità di connettersi a un altro dispositivo o computer. Il secondo metodo consiste, come anticipato, nel scaricare il libro prima su un PC, per poi trasferirlo sull'ebook reader tramite cavo USB. Questo avviene soprattutto se si acquista un libro presso uno store che non è legato ad alcuna piattaforma in particolare.

Posso prendere appunti con un ebook reader?

I primi ebook reader erano limitati alla lettura di libri digitali, ma con il passare del tempo i produttori si sono spinti oltre, facendo in modo che alcuni modelli permettessero anche di prendere appunti. L'esempio più lampante di quanto detto sono i modelli dotati di pennino, che consentono all'utilizzatore di usare l'ebook reader come se fosse una tavoletta grafica, godendo sempre di una scrittura che ricorda molto l'effetto della matita. Va detto però che i pennini di questi dispositivi, complice anche un display non ottimale, non godono di input lag bassi come quello dei migliori tablet, pertanto la scrittura risulterà un po' lenta e meno precisa.

Chi produce i migliori ebook reader?

Nel panorama degli ebook reader, il numero di produttori rilevanti è limitato, ma ognuno si distingue per caratteristiche uniche che ne definiscono la proposta sul mercato. In Italia, il dominio è detenuto dalla gamma Kindle di Amazon, la quale ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla sua offerta ricca e all'esperienza d'uso soddisfacente. Nonostante la scelta di Amazon di mantenere un ecosistema relativamente chiuso, i suoi dispositivi rimangono tra i più apprezzati per affidabilità, qualità costruttiva e l'ampia biblioteca di titoli disponibili.

Tuttavia, per coloro che cercano alternative più flessibili in termini di formati supportati e meno vincolanti sotto l'aspetto dell'ecosistema, ci sono marchi come PocketBook e Kobo. Questi produttori si sono distinti nel mercato per la loro capacità di offrire ebook reader che si caratterizzano per un approccio più aperto, garantendo agli utenti una maggiore libertà nella scelta di dove acquistare i propri ebook. Le loro proposte sono apprezzate non solo per l'elevata compatibilità con diversi formati di file, ma anche per la qualità dei display, l'autonomia delle batterie e le funzionalità innovative volte a migliorare l'esperienza di lettura digitale.

Quanto spendere per un ebook reader?

Quando si tratta di stabilire un budget per l'acquisto di un ebook reader, è fondamentale riflettere sulle caratteristiche che reputate essenziali. In effetti, tutti gli ebook reader, inclusi quelli di fascia base, offrono la possibilità di godersi la lettura digitale, rendendo non necessario investire cifre elevate se il vostro obiettivo è semplicemente quello di leggere in maniera confortevole. Tuttavia, i dispositivi più sofisticati, con prezzi che partono da 200€, sono dotati di funzionalità avanzate che possono migliorare l'esperienza di lettura, rendendola più piacevole e interattiva.

Dunque, per chi legge occasionalmente e desidera solamente le funzioni essenziali, un modello di base può risultare adeguato. Al contrario, per chi dedica molto tempo alla lettura in diversi contesti, può essere vantaggioso orientarsi verso modelli di fascia media o alta, che offrono caratteristiche aggiuntive come la resistenza all'acqua e la possibilità di regolare l'illuminazione, per una lettura ottimale in ogni situazione.

Dove conviene acquistare un ebook reader?

Per sintetizzare, la scelta più conveniente per l'acquisto di un ebook reader è indubbiamente il mercato online. Amazon, in particolare, emerge come il principale fornitore, non solo perché produce e vende direttamente alcuni dei dispositivi più popolari, ma anche perché offre una vasta gamma di modelli da altri produttori. Sebbene esistano alternative come Mondadori, che può proporre una selezione di ebook reader, Amazon si distingue per convenienza e varietà, rendendolo il punto di riferimento ottimale per chi è alla ricerca di questi dispositivi tecnologici.