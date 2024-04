Parte il Mediaworld Spring Party! Sconti imperdibili fino al 14 Aprile!

MediaWorld è nota per le sue ondate promozionali, le quale permettono ai clienti di risparmiare notevolmente sui prodotti venduti sia nello store online che nei negozi fisici. Anche ad aprile, dunque, non potevano mancare le offerte, e in particolare è partito lo "Spring Party", una vera e propria festa di offerte che, fino al 14 aprile, vi permetterà di approfittare di sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti!

Vedi offerte su MediaWorld

Spring Party MediaWorld, perché approfittarne?

La promozione "Spring Party" di MediaWorld offre sconti su una vasta selezione di prodotti, dagli smartphone agli elettrodomestici, dalle smart TV ai notebook. Inoltre, molti articoli sono disponibili con opzioni di finanziamento a rate, che vi permettono di dilazionare i pagamenti e rendere i vostri acquisti più accessibili, oltre che godere della consegna gratuita direttamente a casa vostra.

Per esempio, potrete acquistare il nuovo iPhone 15 Pro da 128GB a soli 1.099,00€ invece di 1.239,00€, risparmiando quasi 150,00€. Si tratta di uno smartphone assolutamente leader nel suo settore, ideale per chi cerca prestazioni di alto livello e desidera rimanere al passo con le ultime innovazioni tecnologiche di Apple, il tutto a un prezzo decisamente conveniente, soprattutto considerando che il modello Pro non era praticamente mai sceso di prezzo sin dal lancio.

Se, invece, siete alla ricerca di uno smartwatch di alta qualità, soprattutto per l'attività sportiva, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta sul Garmin Venu 2 Plus, in vendita a 319,00€ anziché 449,99€. Dotato di uno schermo OLED da 1.3" nitido e funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, questo dispositivo vi permetterà di gestire chiamate e notifiche direttamente dal polso, anche quando siete in movimento.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto, per cui vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione su MediaWorld. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!

Vedi offerte su MediaWorld