Philips Series 5000 a un prezzo SHOCK! (-130€)

La Philips Series 5000, disponibile su Amazon, è l'ideale per chi cerca un'opzione salutare senza compromettere il gusto. Originariamente proposto a 190€, ora è disponibile a soli 129€, permettendovi di risparmiare il 31%. Questa airfryer ad alta capacità, 7,2L, dotata di funzionalità 16-in-1, vi permette di friggere, cuocere, arrostire e molto altro con fino al 90% di grassi in meno. Non perdete l'occasione di portare in cucina questa rivoluzionaria airfryer, specie ora che è in sconto per il Black Friday!

Philips Series 5000 Airfryer XXL, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Series 5000 è l'alleata perfetta per chi cerca una soluzione pratica e salutare per la preparazione dei pasti quotidiani. Raccomandata a famiglie numerose o a chi ama intrattenere gli amici con ricette gustose e al tempo stesso sane, questa friggitrice ad aria si distingue per la sua capacità di 7,2 litri che consente di cucinare piatti abbondanti e variati, da antipasti a dessert, senza necessità di utilizzare oli per la frittura. La tecnologia Rapid Air garantisce una cottura uniforme e croccante all'esterno di ogni alimento, mantenendolo morbido e succoso all'interno, aspetto che risponde all'esigenza di gustare piatti deliziosi ma con un contenuto di grassi notevolmente ridotto.

Al di là delle sue prestazioni eccellenti in cucina, la Philips Series 5000 si rivela estremamente user-friendly: le parti removibili lavabili in lavastoviglie e il cestello con rivestimento antiaderente semplificano notevolmente le operazioni di pulizia post-utilizzo.

Inoltre, la connessione Wi-Fi e l'integrazione con l'app HomeID soddisfano le esigenze di coloro che cercano un'elettrodomestico intelligente, capace di offrire suggerimenti culinari e consentire il monitoraggio del processo di cottura a distanza. Consigliata a tutti coloro che hanno a cuore il benessere senza rinunciare al piacere della tavola, Philips Series 5000 rappresenta una soluzione ideale per modernizzare la propria cucina e arricchire la propria dieta con piatti sani, gustosi e semplici da preparare.

In conclusione, la Philips Series 5000 rende la preparazione dei pasti sani un'esperienza semplice e gustosa. La sua capienza è ideale per le famiglie, assicurando una cottura uniforme e croccante senza rinunciare alla salute. Dotata di touchscreen intuitivo e facili impostazioni di cottura, questa friggitrice si integra perfettamente nella vita quotidiana offrendovi il massimo della comodità. L'aggiunta dell'app HomeID aumenta il valore del prodotto, facilitando la scelta delle ricette e il monitoraggio dei pasti. Se state cercando un elettrodomestico che vi aiuti a cucinare in maniera più sana, veloce e pratica, la Philips Series 5000 è la scelta perfetta a soli 129,99€. Vi consigliamo vivamente di considerarla per arricchire la vostra cucina.

