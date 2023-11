Prime Video: fino al 50% di sconto su tantissimi film per il Black Friday!

Il Black Friday 2023 di Amazon è finalmente iniziato: nel nostro articolo dedicato vi stiamo segnalando, minuto per minuto, quelle che sono le migliori offerte presenti nell'enorme catalogo dell'e-commerce. A essere in sconto, però, non solo solamente prodotti come elettrodomestici e dispositivi per la casa, bensì anche tantissimi film presenti sul catalogo di Prime Video!

Se siete abbonati ad Amazon Prime e siete soliti utilizzare la piattaforma streaming saprete sicuramente che sono presenti dei film a pagamento. Ebbene, durante le giornate del Black Friday potrete acquistare tantissimi contenuti con sconti fino al 50%!

Vedi offerta su Prime Video

Film in sconto su Prime Video, perché approfittarne?

Gli sconti sul catalogo di Prime Video sono indicati, ovviamente, per coloro che utilizzano la piattaforma streaming di Amazon, giacché solo se siete iscritti potrete usufruirne. A tal proposito, vi ricordiamo che Prime Video è incluso con l'abbonamento Amazon Prime, per cui se siete già clienti e ancora non lo state utilizzando potete iniziare a farlo immediatamente.

Nel caso in cui non siate clienti Prime, invece, vi invitiamo a prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio. I primi 30 giorni, infatti, sono completamente gratuiti, e oltre a ottenere l'accesso alla piattaforma streaming potrete usufruire di tantissimi altri vantaggi, particolarmente utili durante il periodo del Black Friday in cui ci troviamo, come la spedizione gratuita e rapida dei vostri ordini.

Detto ciò, il catalogo di film in sconto su Prime Video è talmente ampio che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, a prescindere dai vostri gusti. In particolare, a essere in offerta sono pellicole uscite da poco come il super acclamato Everything Everywhere All At Once, oppure blockbuster amati e da vedere assolutamente come Matrix.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Prime Video dove troverete il catalogo di film in sconto in occasione del Black Friday. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Prime Video

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!