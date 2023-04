La primavera è uno dei periodi più fastidiosi per chi soffre di allergie, per cui, se state cercando un elettrodomestico che vi garantisca aria sana e priva di allergeni o batteri in casa, non dovreste farvi scappare questa super offerta disponibile da Mediaworld. Al momento, infatti, potrete acquistare il purificatore d’aria Dyson Purifier H+C Autoreact, in ribasso addirittura del 20%.

Al prezzo di soli 549,99€ invece di 699,99€, avrete la possibilità di portare a casa un elettrodomestico super performante, in grado di superare drasticamente gli standard del settore, anche grazie al sensore di alta qualità di cui è dotato.

Il Dyson Purifier H+C Autoreact si occupa di rilevare e reagire, automaticamente, in base alla qualità dell’aria presente nella stanza. I sensori integrati di cui dispone, infatti, la analizzano costantemente mentre l’algoritmo sviluppato da Dyson controlla i dati, secondo dopo secondo. Inoltre, il purificatore riesce a rilevare gli inquinanti a livello molecolare, mostrando in tempo reale i dati solo suo schermo LCD, che potrete consultare in qualsiasi momento.

Non meno importante, il modello cattura i gas e le particelle ultrafini grazie al filtro HEPA, in grado di raggiungere una precisione del 99,95% anche con particelle piccole fino a 0,1 micron. Così ciò che viene catturato, resta intrappolato. Inoltre, uno strato ai carboni attivi presente nel filtro è in grado di rimuovere odori e gas fastidiosi.

Non meno importante, questo Dyson è pensato anche per riscaldarvi in inverno e rinfrescati d’estate, dunque è estramemente versatile praticamente durante tutto l’anno. La manutenzione, infine, è un vero gioco da ragazzi! Il filtro catalitico non deve essere né sostituito né lavato, quando necessiterà di essere sostituito apparirà semplicemente una notifica sullo schermo LCD.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!