Questa Hisense Mini-LED da 55" costa POCHISSIMO, ma è perfetta per giochi e film!

Se siete alla ricerca di un TV di fascia alta senza spendere cifre astronomiche, l'Hisense 55U72NQ rappresenta un'occasione imperdibile. Questo modello Mini-LED da 55 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 599€ invece di 899€, con un risparmio netto di 300€, che permette infatti di accedere a un modello di fascia medio-alta con un rapporto qualità prezzo senza precedenti.

TV Hisense 55U72NQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore è l'ideale per chi cerca prestazioni di alto livello sia per film che gaming. Il pannello Mini-LED con QLED offre una qualità d'immagine superiore con neri profondi e colori brillanti, mentre il refresh rate a 144Hz e la modalità Game Mode PRO lo rendono perfetto per i videogiocatori più esigenti.

La presenza del Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive garantisce immagini sempre ottimali in qualsiasi condizione di luce. Il sistema operativo VIDAA U7 offre accesso a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre il controllo vocale con Alexa integrato semplifica la navigazione tra i contenuti. La TV include anche funzionalità avanzate come il Local Dimming per un contrasto superiore e il processore Hi-View Engine per un'elaborazione delle immagini di qualità cinematografica.

Al prezzo di 599€, l'Hisense 55U72NQ rappresenta un'opportunità eccezionale per portarsi a casa un TV Mini-LED di ultima generazione. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, prestazioni gaming e qualità d'immagine superiore lo rende un acquisto consigliato per chi vuole fare il salto di qualità senza compromessi.

