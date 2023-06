Amate le escursioni all’aperto e state pensando di acquistare una nuova action cam per immortalare i momenti più emozionanti delle vostre avventure? In questo caso non potete perdervi questa ottima offerta di Comet, che quest’oggi vi propone la favolosa Nilox Holiday 4K con schermo ruotabile scontata del 16%.

Grazie a questa promozione potrete infatti portarla a casa a soli 99,99 € anziché 119,99 €, risparmiando così 20€ sul prezzo di listino. Questa action cam è il compagno perfetto per catturare gli istanti e gli scorci più memorabili. Non perdete questa occasione: acquistatela oggi stesso, poiché l’offerta è valida solo fino al 7 giugno, salvo esaurimento scorte.

La Nilox Holiday 4K è l’unica action cam Nilox dotata di flip display. Grazie allo schermo regolabile potrete registrare video e scattare foto in modalità selfie di ottima qualità: il grandangolo di 170° vi permetterà infatti di cogliere ogni dettaglio dell’ambiente circostante. Ma le sorprese non finiscono qui!

La Nilox 4K Holiday vi accompagnerà anche nelle profondità sottomarine, grazie alla custodia subacquea in dotazione. In questo modo potrete esplorare il meraviglioso mondo sottomarino fino a 30 metri di profondità e catturare la bellezza che si nasconde sotto la superficie. Inoltre, nella confezione è inclusa anche una seconda batteria, per migliorare e prolungarne l’utilizzo.

Infine, va certamente menzionata anche l’app dedicata, che vi permetterà di gestire la vostra nuova action cam direttamente dallo smartphone: modificare, condividere e trasformare i scatti e video sarà così incredibilmente facile e veloce, per rendere i vostri ricordi ancora più incredibili.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!