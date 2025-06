Se state cercando una action cam che vi assicuri il meglio, durante qualsiasi attività sportiva non potet farvi scappare questa promo! La AKASO EK7000 è disponibile su Amazon a 56€ grazie a un couppn dal valore del 20% di sconto. Questa action camera 4K vi permetterà di catturare momenti incredibili con video ultra HD e foto da 20MP. Dotata di telecomando wireless, due batterie da 1050 mAh per 90 minuti ciascuna e custodia impermeabile fino a 30 metri, è perfetta per sport estremi e avventure. Include Wi-Fi integrato e numerosi accessori per ogni attività.

AKASO EK7000 Action Cam 4K, l'ideale per riprendere tutto mentre fai sport!

La AKASO EK7000 è l'action camera ideale per gli appassionati di sport estremi e avventure all'aria aperta che desiderano catturare i loro momenti più emozionanti con qualità professionale. Perfetta per sciatori, surfisti, ciclisti e motociclisti, questa fotocamera vi permetterà di documentare le vostre imprese con video 4K Ultra HD e foto da 20MP. Il telecomando da polso wireless vi consentirà di controllare facilmente la registrazione anche durante le attività più dinamiche, mentre le due batterie da 1050 mAh garantiranno fino a 3 ore di autonomia totale.

A soli 56€, l'AKASO EK7000 vi offre qualità video 4K professionale, doppia batteria per lunghe sessioni di ripresa e impermeabilità totale per ogni avventura. Il telecomando wireless e la connettività Wi-Fi rendono la condivisione immediata e il controllo semplice. Con tutti gli accessori inclusi per bici, casco e sport acquatici, rappresenta la scelta ideale per immortalare i vostri momenti più adrenalinici senza compromessi sulla qualità.

Vedi offerta su Amazon