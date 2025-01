Polestar annuncia un nuovo SUV elettrico e compatto

La casa automobilistica svedese Polestar ha annunciato l'arrivo di un nuovo SUV compatto premium, denominato Polestar 7, che entrerà in produzione tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. L'azienda, nata nel 2017 come spin-off di Volvo, amplia così la sua gamma di veicoli elettrici di fascia alta.

Questo nuovo modello segna l'ingresso di Polestar nel segmento dei SUV compatti, con dimensioni previste tra i 4,2 e i 4,5 metri di lunghezza. Sebbene i dettagli specifici non siano ancora stati rivelati, è probabile che la Polestar 7 condividerà la piattaforma SEA del Gruppo Geely, già utilizzata per la Volvo EX30 e altri modelli elettrici compatti.

La decisione di produrre la Polestar 7 in Europa è strategica, permettendo all'azienda di evitare i dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina. Questo movimento si inserisce in una più ampia strategia di Polestar di passare a un approccio con piattaforma unica per ridurre i costi di sviluppo. L'ottimismo dell'azienda per il 2025 non si basa solo sull'espansione della gamma di prodotti, ma anche sui potenziali guadagni derivanti dai crediti di CO2. In quanto produttore di sole auto elettriche, Polestar può formare "pool" con altri costruttori, aiutandoli a ridurre le emissioni medie della loro flotta agli occhi della Commissione Europea.

Dal suo lancio con la Polestar 1, una coupé ibrida plug-in da 600 CV, l'azienda ha rapidamente ampliato la sua offerta con modelli completamente elettrici come la Polestar 2, 3, 4 e la futura Polestar 5. Questa espansione testimonia l'ambizione del marchio di diventare un player significativo nel mercato delle auto elettriche premium.

Con l'aggiunta della Polestar 7, l'azienda mira a coprire un segmento di mercato in rapida crescita, offrendo un'opzione più compatta rispetto ai suoi attuali modelli, pur mantenendo il focus su prestazioni e lusso che caratterizza il marchio.