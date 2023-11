Questo TV ENORME (98") oggi ha uno sconto ASSURDO! (-3.600€)

Se avete una parete enorme in grado di ospitare una TV mastodontica allora non perdetevi questa offerta Black Friday sulla Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT QLED 4K da 98". Questo TV di alta qualità offre un'esperienza visiva e sonora unica grazie al suo processore avanzato e alla compatibilità con Dolby Atmos. Normalmente venduta a 7.499€, è ora disponibile a soli 3.898,04€, permettendoti di risparmiare più del 47% sul prezzo originale.

Smart TV Samsung QLED 4K da 98", chi dovrebbe acquistarla?

Questa Smart TV è consigliata a tutti coloro che cercano un'esperienza televisiva eccezionale e immersiva. Con il suo schermo di 98 pollici e la risoluzione 4K, è l'ideale per una piccola sala cinema personale dove poter gustare film, serie TV e videogiochi. Il gaming hub integrato permette di accedere facilmente anche ai vostri giochi, mentre la funzione SmartThings consente di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV.

Lo Smart TV Samsung QE98Q80CATXZT QLED 4K da 98 pollici offre un'esperienza visiva e sonora mozzafiato. Accanto alla risoluzione 4K, vi è il Processore Neural Quantum 4K che supporta una definizione video superiore. La tecnologia Quantum HDR+ garantisce colori vividi, e con l'aiuto del Dolby Atmos, offre un suono di alta qualità.

In conclusione, questa offerta è una grande opportunità per chi cerca un'esperienza televisiva di alta qualità e ha a disposizione lo spazio necessario per goderne a pieno.

