Recensione HiSense E7K (55 pollici)

Il televisore Hisense E7K si distingue per un design moderno ed elegante, un'ampia gamma di funzionalità avanzate e una qualità audio e video soddisfacente, il tutto a un prezzo accessibile. Con un pannello Quantum Dot e supporto per Dolby Vision, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale sia per il consumo di contenuti multimediale che per il gaming. Il sistema audio 2.1 con Dolby Atmos e DTS Virtual: X aggiunge un livello di immersione supplementare, mentre la piattaforma smart VIDAA U 7 garantisce un'interfaccia intuitiva e reattiva per accedere a una vasta gamma di contenuti online.

Design e caratteristiche

Il televisore Hisense E7K presenta un design moderno ed elegante, con una cornice sottile che valorizza lo schermo. I materiali utilizzati includono principalmente plastica di buona qualità, e questo comprende la copertura dello schermo. Niente vetro né metalli, ma nell’insieme sembra abbastanza resistente per stare nella tranquillità di un salotto o di una camera da letto.

L’assemblaggio è discreto, con tutti gli elementi ben posizionati ma anche qualche dettaglio non eccellente - in particolare agli angoli dello schermo, dove l’unione dei vari elementi non ha la perfezione dei modelli più costosi.

Il telecomando, realizzato in plastica economica, svolge le funzioni essenziali in modo accettabile, sebbene non offra la sensazione di qualità premium. Tuttavia, la presenza di numerosi pulsanti dedicati alle singole app facilita la navigazione e l'utilizzo delle funzioni.

L’Hisense E7K offre una serie sorprendente di funzionalità considerando che costa meno di 500 euro. Il pannello VA ha un buon contrasto e un ampio angolo di visione, e c’è anche una finitura antiriflesso che è sempre la benvenuta.

Naturalmente c’è un pannello Quantum Dot, come si può intuire dal nome QLED, ma cneh una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz - che piacerà ai gamer, e quattro porte HDMI, due delle quali supportano segnali 4K/120Hz. Per i giocatori, non mancano VRR e ALLM, e un input lag (in modalità gaming) che può scendere fino a 6,6 ms.

Come da tradizione, Hisense supporta sia Dolby Vision sia HDR10+, anche se quest’ultimo ormai è sempre meno utilizzato.

Software

L'Hisense E7K utilizza la piattaforma smart VIDAA U 7, che è ben progettata e intuitiva da navigare grazie a un'interfaccia che presenta i contenuti in modo stratificato. Un processore quad-core fornisce la potenza necessaria, e c'è anche l'integrazione con Amazon Alexa.

Al centro della schermata principale si trovano le app, con spazio per la pubblicità nella metà superiore sopra e righe di contenuti consigliati sotto. Lungo il lato sinistro ci sono icone per ricerche, ingressi, impostazioni e notifiche, oltre a un ampio supporto per i file per chiunque voglia trasmettere i propri contenuti.

Il sistema è comodo da usare, personalizzabile e reattivo, con una vasta selezione di servizi di streaming video che include Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e YouTube. Il telecomando include un pulsante per RaiPlay.

Qualità Immagine:

La qualità dell'immagine del televisore Hisense E7K non è delle migliori, ma se si considera il prezzo molto competitivo è tutto sommato un televisore più che discreto.

Offre una buona copertura cromatica e immagini HDR luminose e ben contrastate. La profondità del nero non è delle miglior, ma è comparabile a quella di prodotti dal costo simile.

L'upscaling è efficace, e riesce a migliorare la qualità delle fonti video di risoluzione inferiore, mentre gli algoritmi di correzione lavorano diligentemente per ridurre artefatti come la posterizzazione e il banding, garantendo una riproduzione accurata dei colori e una transizione fluida tra le sfumature.

Se in generale la qualità dell’immagine è discreta, prevedibilmente c’è anche qualche criticità. Non essendo particolarmente luminoso, ha qualche difficoltà con l'HDR, specialmente con passaggi super contrastati. C’è anche un problemino di aloni intorno agli oggetti chiari su fondo scuro, nonché una luminosità non particolarmente uniforme.

Molto buona invece la gestione del movimento, anche se per liberarsi di artefatti e distorsioni bisognerà modificare a mano le impostazioni. Per qualche ragione, quelle che Hisense mette di default non sono quelle più raccomandabili per avere oggetti in movimenti riprodotti nel migliore dei modi.

Se ben regolato, questo TV genera immagini nitide anche nelle scene d'azione più veloci e un movimento fluido privo di scatti sulle riprese a 24p che mantengono una qualità cinematografica. Anche con frame rate più alti, l'E7K PRO offre una chiarezza eccezionale anche con i movimenti più frenetici nei giochi.

Qualità Audio

Il Hisense E7K offre un'esperienza audio coinvolgente grazie al suo sistema di altoparlanti 2.1, composto da due driver frontali e un subwoofer integrato nella parte posteriore. Supporta inoltre Dolby Atmos e DTS Virtual: X, che utilizzano elaborazioni psicoacustiche per migliorare la percezione della dimensione audio.

La qualità complessiva del suono è molto buona, con altoparlanti e subwoofer pilotati da sufficiente potenza per consentire al E7K Pro di raggiungere volumi elevati senza distorsioni. Lo scenario sonoro ha una certa ampiezza rimanendo bilanciato, e sia gli alti che i medi sono abbastanza capaci da gestire la maggior parte dei mix audio.

C'è una buona chiarezza complessiva, e i dialoghi in particolare risultano ben separati e comprensibili. Il subwoofer rende il suono più pieno e caldo, e in generale è un suono molto buono per un televisore economico. Se volete qualcosa di più, in ogni caso, è sempre una buona idea dotarsi di una buona soundbar.

Conclusioni

Il televisore Hisense E7K offre un compromesso interessante tra design moderno, caratteristiche avanzate e qualità audio e video soddisfacenti, considerando il suo prezzo accessibile.

Chi dovrebbe acquistare questo prodotto:

Chi è alla ricerca di un televisore che sia prima di tutto economico

Chi preferisce avere un ampio ventaglio di funzionalità supportate, tra cui supporto per Dolby Vision, HDR10+ e una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz

Chi desidera un audio sopra le media ma non vuole o non può prendere una soundbar a parte

Chi potrebbe non dover acquistare questo prodotto: