Narwal V40 Station offre un sistema di pulizia automatizzato con stazione autosvuotante, doppia batteria per 120 minuti di autonomia e potente aspirazione da 220 AW. La base gestisce ricarica e svuotamento automatico con sacchetto da 3 litri che dura fino a 100 giorni. Tuttavia, i materiali risultano sotto la media, con plastiche leggere. È una soluzione ideale per chi deve pulire ambienti molto ampi come uffici o laboratori, dove l'ingombro della base non è un problema. Per uso domestico standard, un modello cordless tradizionale rappresenta una scelta più sensata e bilanciata.

Narwal V40 Station è un sistema di pulizia cordless che combina un aspirapolvere senza fili ad alte prestazioni con una stazione base autosvuotante progettata per ridurre al minimo l'intervento dell’utente. Integra un motore brushless da 120.000 giri/min capace di generare un’aspirazione fino a 220 AW, un sistema di riconoscimento intelligente della polvere e un’autonomia massima di 120 minuti grazie alle due batterie removibili. La stazione base funge sia da punto di ricarica sia da sistema di raccolta automatica dei detriti, con un sacchetto antibatterico da 3 litri che consente fino a 100 giorni di utilizzo senza svuotamento manuale. L’intero sistema punta a offrire un'esperienza di pulizia profonda e continuativa senza contatto diretto con la polvere. L’abbiamo provata, vediamo com’è andata la nostra esperienza.

Il design è semplice, con spazzola LED, sistema anti-groviglio e un corpo leggero, mentre la base integra un filtraggio a 4 livelli che si aggiunge ai 5 dell’unità principale. Gli accessori permettono di coprire un’ampia varietà di superfici, anche se l’innesto sulla base richiede un posizionamento accurato. Nell’uso quotidiano la potenza è adeguata e la gestione della polvere completamente automatizzata è il vero elemento distintivo. Materiali e finiture, però, non raggiungono la qualità dei modelli premium e risultano più leggeri della media.

La V40 Station è una soluzione adatta a chi deve pulire ambienti molto ampi e vuole ridurre al minimo le operazioni di svuotamento e manutenzione. In spazi domestici più piccoli o per esigenze standard, un modello cordless tradizionale può risultare più sensato.

Com'è fatta

La struttura dell’aspirapolvere è quella tipica dei modelli cordless verticali, con un corpo principale leggero, un tubo di prolunga e una spazzola motorizzata posizionata frontalmente. Il design è sobrio, con superfici grigio-metallo e linee pulite. Il corpo ospita il motore brushless da 120.000 RPM, il sistema di filtrazione interno a 5 stadi e lo schermo LED per lo stato operativo. L’attivazione è a grilletto.

L’illuminazione integrata nella spazzola principale permette di evidenziare polvere e detriti in maniera veloce. Il design della spazzola è anti-groviglio, con una conformazione studiata per ridurre l'accumulo di capelli. La spazzola principale è il classico modello morbido, ideale per i pavimenti duri.

La stazione base permette di posizionare facilmente l’aspirapolvere ed è composto da un vano frontale che ospita il sacchetto da 3 litri per lo svuotamento automatico, mentre nella parte interna si trovano il sistema di filtrazione a 4 livelli della base e il canale di aspirazione per trasferire i detriti dal contenitore principale al sacchetto. Nella parte superiore può essere inserita la seconda batteria, così da averle entrambe sempre alla massima carica.

L’intero sistema di filtrazione opera su 9 fasi: cinque nell’unità principale, che includono filtri HEPA H13 e filtri a rete per particelle più grandi, e quattro nella stazione, composta da filtrazione ciclonica, sacchetto antibatterico, filtro a spugna e un ulteriore HEPA H13.

La dotazione comprende una mini-spazzola motorizzata, una spazzola morbida, una bocchetta per fessure, un’estensione rigida, due batterie e la spazzola principale.

Esperienza d’uso

La Narwal V40 è abbastanza leggera e semplice nel suo design. L’unica caratteristica di nota è il tubo estensibile. Differentemente da molti altri modelli provati ultimamente, non è dotata di tecnologie particolarmente innovative: è un’aspirapolvere cordless senza infamia né lode.

Durante la pulizia, il motore da 220 AW fornisce una potenza sufficiente per rimuovere polvere fine, residui più pesanti e capelli sia da pavimenti duri sia da tappeti a pelo corto. Il sensore di riconoscimento intelligente della polvere regola la potenza in tempo reale, aumentando l’aspirazione nelle zone più sporche e riducendola dove necessario per estendere l’autonomia. La luce integrata sulla spazzola aiuta a identificare sporco invisibile a occhio nudo.

Le due batterie rimovibili offrono fino a 120 minuti complessivi, permettendo di coprire abitazioni di grandi dimensioni senza interruzioni; una volta riposto, l’aspirapolvere ricarica automaticamente entrambe le batterie all’interno della base. L’esperienza di svuotamento è interamente automatizzata: ogni volta che l’unità viene riposta, la base avvia un processo in tre fasi che include distacco dei detriti, flusso d’aria pulsato e aspirazione ad alta potenza, con un’efficienza dichiarata fino al 97%. Il sacchetto antibatterico da 3 litri blocca la proliferazione batterica fino al 99% e può raggiungere i 100 giorni di utilizzo prima di richiedere la sostituzione.

Dal punto di vista pratico, gli accessori permettono di passare dai pavimenti alle superfici morbide, alle mensole e ai punti difficili.

Il sistema di aggancio alla base richiede un posizionamento preciso, quindi non possibile farlo troppo velocemente in una singola mossa, anche se con l’esperienza dovreste diventare sempre più veloci.

Verdetto

Narwal V40 Station si distingue dalla maggior parte delle aspirapolvere cordless per la sua base autosvuotante, che oltre a ricaricare la batteria convoglia in un sacchetto tutto lo sporco raccolto. Un vano per una batteria extra permette di avere due batterie sempre pronte all’uso, per un’autonomia estesa.

Dobbiamo notare che Narwal ha scelto dei materiali qualitativamente sotto alla media, con plastiche leggere, soprattutto per la base. Il look estetico è piacevole, ma ci si rende conto di questo dettaglio non appena si vede il prodotto da vicino.

Questa scelta progettuale, abbinata alla doppia batteria per un’autonomia estesa ben oltre quello che qualunque casa necessita, e alla stazione di autosvuotamento con più fasi di filtraggio, ci fa consigliare la V40 Station a tutti coloro che hanno necessita di pulire zone molto ampie. Uffici, aree di lavoro, addirittura laboratori, dove una stazione di ricarica, certamente più ingombrante rispetto un supporto a muro, non stona.

Se avete questa necessità, la Narwal V40 Station potrebbe essere una buona scelta. Per tutti gli altri, un modello classico sarà una scelta migliore.