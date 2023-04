Le friggitrici ad aria sono un elettrodomestico che in pochi anni sono passate dall’essere sconosciute a essere presenti sulle cucine di quasi tutti gli italiani, consentendo di preparare svariati tipi di ricette senza la necessità di aggiungere grassi. Proprio per questa altissima richiesta sul mercato ne sono ormai presenti centinaia di modelli, e oggi vi parleremo di uno fra i migliori del momento: la Philips AirFryer Premium XXL da 7,3 L.

Philips è uno tra i brand più conosciuti quando si parla di elettrodomestici da cucina e non è quindi una sorpresa che anche nel campo delle friggitrici ad aria sia riuscita a creare articoli di altissima qualità. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di provare l’AriFryer Premium XXL e di seguito ve ne parleremo in modo approfondito, descrivendone il design e le caratteristiche ma anche raccontandovi la nostra esperienza d’uso.

Design

Partiamo da un presupposto: la Philips AirFryer Premium XXL è, come intuibile dal nome, adatta per le famiglie numerose, dato che la capienza di 7,3 L (o 1,4 kg) permette di cucinare fino a 6 porzioni. Ciò significa anche che le sue dimensioni (433 x 321 x 315 mm) sono molto più generose rispetto ad altre friggitrici ad aria, quindi se state pensando di acquistarla assicuratevi di avere spazio a sufficienza nella vostra cucina.

Detto ciò, a livello di design la friggitrice ad aria presenta un corpo elegante in plastica rigida nera caratterizzato dall’effetto lucido e da una forma arrotondata; il risultato è un aspetto elegante ma al contempo facile da pulire, dato che con una sola passata di spugna qualsiasi residuo delle preparazioni si eliminerà facilmente, lasciandola intonsa come al primo utilizzo. Vi sono poi uno schermo LED in cui visualizzare le informazioni riguardanti la cottura e una manopola per regolare temperatura e tempo.

Nella confezione è incluso anche un manuale di istruzioni, che però risulta piuttosto scarno e non descrive nel dettaglio le varie funzioni della friggitrice ad aria. Per comprendere il funzionamento dei diversi pulsanti ci siamo dunque affidati al manuale completo (e in italiano) disponibile nel sito di Philips che, a questo punto, avrebbe potuto inserire le informazioni anche nella controparte stampata.

Infine, è presente ovviamente la classica maniglia che permette di estrarre il cestello intero in cui inserire il cibo; a differenza di altri modelli sul mercato la Philips AirFryer Premium XXL non ha alcun blocco di sicurezza, quindi se avete bambini vi consigliamo di prestare particolare attenzione mentre la friggitrice è in funzione. Passando invece all’interno del cestello, qui sono presenti una piccola griglia da posare sul fondo e un inserto a forma di stella marina grazie al quale è possibile rimuovere il grasso formatosi durante la cottura.

Nella confezione Philips ha deciso di includere anche un separatore in metallo da inserire in caso di necessità all’interno del cestello, dividendolo così in due sezioni separate per eseguire due preparazioni differenti senza dover mischiare gli ingredienti. Considerando le dimensioni generose della friggitrice è senz’altro un accessorio utile, che consente di risparmiare sul tempo nel caso in cui non si stiano preparando porzioni così abbondanti da occupare tutto lo spazio.

Funzionalità e la nostra esperienza

Passando invece alla cottura, con la Philips AirFryer Premium XXL potrete friggere, cuocere, grigliare, arrostire e scaldare una moltitudine di piatti differenti, sfruttando 5 programmi di cottura preimpostati e dedicati a patate fritte, carne, pesce, polli interi e cosce di pollo. Come tutte le friggitrici ad aria, il funzionamento è simile a quello di un forno ventilato: l’aria calda viene impiegata per cuocere uniformemente il cibo, il tutto senza la necessità di aggiungere la quantità di olio che servirebbe invece per friggere in modo tradizionale.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del prodotto, la friggitrice ad aria riesce a cuocere i cibi con il 90% dei grassi in meno rispetto alle preparazioni classiche, complice anche la tecnologia Fat Removal che separa il grasso in eccesso durante la cottura, facendolo colare nell’inserto interno al cestello. La domanda dunque sorge spontanea: i piatti escono effettivamente buoni come se fossero fritti normalmente?

Per quanto riguarda la nostra esperienza, siamo rimasti molto soddisfatti dalla croccantezza che siamo riusciti a ottenere cuocendo ali di pollo e patatine fritte. In particolare, per quest’ultime abbiamo utilizzato il programma apposito, il quale prevede una temperatura prestabilita ma non un tempo di cottura; ci siamo dunque affidati alle tempistiche riportate nella busta delle patatine, anche se si sono rivelate completamente errate. Ci è voluto infatti quasi il doppio del tempo per raggiungere la giusta cottura, ma lo sforzo ne è valso la pena dato che il risultato è stato più che soddisfacente.

Mentre è in funzione la Philips AirFryer Premium XXL è leggermente rumorosa e, per quanto non dia fastidio, vi sono sicuramente friggitrici ad aria più silenziose sul mercato. A cottura ultimata il dispositivo emetterà un avviso sonoro, il che si rivela molto utile; non è però presente la possibilità di attivare un promemoria che ricordi di girare o scuotere il cibo a metà cottura, funzione che invece sarebbe stata molto comoda e a cui si può ovviare dimezzando il tempo di cottura rispetto a quello richiesto, facendolo poi ripartire una seconda volta.

Ciò che più ci ha deluso della Philips AirFryer Premium XXL è l’assenza di funzioni smart che, per il suo prezzo, ci saremmo invece aspettati. Non è dunque possibile connettere la friggitrice ad aria al Wi-Fi e gestirla attraverso lo smartphone come succede per altri modelli; a nostra disposizione vi è però l’app NutriU creata da Philips, che in sostanza rappresenta un ricettario ben fornito con tantissime ricette originali, insieme ai relativi tempi di cottura e temperature consigliati.

Philips AirFryer Premium XXL: ne vale la pena?

Insomma, la Philips AirFryer Premium XXL è senza dubbio una delle migliori friggitrici ad aria attualmente in commercio per quanto riguarda design, capienza e semplicità d’uso. Non è esente da qualche criticità rappresentata più che altro da disattenzioni dell’azienda madre, ma nulla che non possa essere ovviato con un po’ di pratica per capire a quali temperature e per quanto tempo cuocere le diverse tipologie di piatti.

Potete trovare la Philips AirFryer Premium XXL su Amazon a un prezzo di listino di circa 300,00€, ma nei periodi di sconti — ormai sempre più frequenti — viene venduta anche intorno ai 200,00€. Nel mercato sono presenti molte friggitrici ad aria a un prezzo inferiore ma a capienza ridotta o con prestazioni decisamente inferiori, quindi ci sentiamo comunque di consigliarla, soprattutto se avete una famiglia di più di 3 persone e necessitate dunque di un prodotto capace di cuocere grandi quantità di cibo.