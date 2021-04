Revolut aggiunge il supporto a 11 nuove criptovalute

Revolut, la famosa app finanziaria con 15 milioni di clienti in tutto il mondo, sta incrementando da 10 a 21 la lista dei token crypto disponibili da acquistare e vendere all’interno dell’app. Revolut, per dimostrare di essere sempre piu vicina alle richieste dei suoi utenti, ha deciso di aggiungere una selezione di nuovi token crypto in base alle specifiche analisi di mercato e alle richieste pervenute dagli stessi clienti.

Si tratta di un importante ampliamento per quanto riguarda tutti quei clienti che sono interessati al mondo delle criptovalute. Tuttavia, l’azienda incoraggia i propri clienti ad analizzare fonti indipendenti e apprendere le differenze tra i vari token, nonché considerare le loro circostanze personali, ricordando che, come accade con il trading, il capitale è a rischio.

Il servizio ricorda ai suoi clienti che i token crypto sono asset volatili e i prezzi possono cambiare rapidamente. Ecco la lista delle nuove criptovalute supportate:

Cardano

Uniswap

Synthetix

Yearn Finance

Uma,

Bancor

Filecoin

Numeraire

Loopring

Orchid

The Graph

“Siamo orgogliosi di estendere la lista delle criptovalute disponibili nella nostra app con altre 11. Durante il processo di selezione abbiamo preso in considerazione i suggerimenti provenienti direttamente dai nostri clienti. È chiaro che il 2021 sarà l’anno delle criptovalute!” – afferma Edward Cooper, Head of Crypto di Revolut.

Revolut è una soluzione per avere un conto corrente a costo zero, che integra nello strumento della carta prepagata una serie di opzioni gratuite che la rendono perfetta per la vita di tutti i giorni, ma soprattutto per viaggiare.

Come? Grazie ad un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute, un’innovativa funzione di trading azionario in tempo reale e, per finire, una speciale opzione dedicata alla gestione del denaro per i giovanissimi.

Per saperne di più, su come Revolut riesce ad essere uno dei sistemi di pagamento piu sicuri, vi invitiamo a leggere il nostro speciale dedicato.