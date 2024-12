Revolut apre una succursale italiana: ecco tutti i nuovi vantaggi

Revolut, superapp finanziaria globale con oltre 50 milioni di clienti nel mondo, lancia la succursale italiana di Revolut Bank UAB e introduce gli IBAN italiani, offrendoli a tutti i nuovi clienti e permetterà ai clienti esistenti di migrare a un IBAN italiano da gennaio 2025.

Questo passo rappresenta un significativo avanzamento nella strategia di localizzazione di Revolut in Italia, dato che l'introduzione degli IBAN italiani faciliterà le operazioni bancarie quotidiane per i clienti italiani, rendendo più agevole l'utilizzo di Revolut come banca principale per stipendi, bollette e addebiti diretti.

La succursale italiana di Revolut Bank UAB è operativa dal 18 novembre, dopo un periodo iniziale di test. Tutti i nuovi conti aperti in Italia riceveranno un IBAN italiano (IT) invece di quello lituano (LT). I conti saranno gestiti dalla succursale italiana sotto la supervisione della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.

Nicola Vicino, General Manager della succursale italiana, ha dichiarato:

"Questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank UAB in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese. Offrire un conto corrente con un IBAN italiano faciliterà le transazioni quotidiane e l'utilizzo di Revolut, rendendo molto più semplice per i clienti sceglierci come la loro banca principale."

Oltre agli IBAN italiani, Revolut ha recentemente lanciato prestiti personali flessibili e senza costi aggiuntivi. L'azienda prevede di introdurre altri prodotti di credito nel 2025, nonché un nuovo prodotto per l'accesso agli interessi sui depositi nelle prossime settimane.

Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut, ha commentato: "La nostra offerta è maturata molto: da carta per viaggiare a un ecosistema molto più completo di funzionalità finanziarie con un potente prodotto bancario al centro."

Revolut sta registrando una crescita significativa in Italia:

È l'app finanziaria più scaricata nel 2024

Ha raggiunto 2 milioni di clienti a giugno e prevede di arrivare a 3 milioni nei primi mesi del 2025

Gli italiani hanno effettuato 300 milioni di transazioni nel 2024, con un aumento dell'86% rispetto al 2023

Quasi il 70% delle transazioni sono nazionali, indicando l'uso di Revolut come conto abituale

La superapp si sta anche affermando come banca affidabile tra gli italiani. Nel 2024 è stata riconosciuta da Altroconsumo come la banca preferita dai consumatori e premiata da Statista/Corriere della Sera per il miglior supporto clienti tra le banche online.

Insomma, con l'introduzione degli IBAN italiani e l'espansione della sua offerta di prodotti, Revolut si posiziona come un player sempre più rilevante nel panorama bancario italiano, combinando l'innovazione tecnologica con una forte presenza locale.