Revolut rafforza la sicurezza, nuove funzioni contro furti e phishing

Revolut, la banca digitale che conta 3 milioni di clienti in Italia, ha annunciato oggi un significativo potenziamento del suo hub di sicurezza in-app, Revolut Secure. L'obiettivo è fornire una protezione ancora più robusta ai clienti retail contro il furto di smartphone e le truffe di phishing, fenomeni in costante aumento che rappresentano una seria minaccia per il settore finanziario.

L'annuncio arriva in un momento in cui la criminalità informatica è in forte ascesa. Secondo i dati di Assoutenti, in Italia vengono smarriti o rubati un milione di smartphone ogni anno. Il phishing, inoltre, si conferma come una delle principali minacce, rappresentando il 29% delle segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale nel 2024 (fonte: Report Annuale 2024). Questi dati evidenziano la necessità di misure di sicurezza sempre più sofisticate per proteggere i fondi e i dati sensibili degli utenti.

Revolut ha risposto a questa sfida con tre nuove funzionalità chiave, progettate per offrire ai clienti un maggiore controllo e tranquillità:

Dispositivo smarrito: In caso di furto o smarrimento del telefono, i clienti possono ora agire rapidamente per limitare l'accesso al proprio account. Attraverso il sito web o l'app su un altro dispositivo, è possibile segnalare l'incidente, verificare la propria identità, bloccare il dispositivo e la carta associati, e modificare il passcode. Questa funzionalità riduce drasticamente il rischio di accessi non autorizzati e potenziali perdite finanziarie. Accesso da un secondo dispositivo: Per contrastare gli attacchi di ingegneria sociale e il phishing, Revolut ha introdotto l'autenticazione a più fattori, inclusi i controlli biometrici. I clienti riceveranno notifiche immediate in caso di accesso al loro account da un dispositivo sconosciuto. Dopo aver superato la verifica biometrica, potranno bloccare l'accesso non autorizzato e aggiornare il passcode, garantendo un ulteriore livello di protezione contro le intrusioni. Limiti di transazione: Questa funzionalità, che sarà lanciata nelle prossime settimane, permetterà ai clienti di impostare limiti personalizzati per i pagamenti con carta e i trasferimenti, che si reimposteranno ogni 24 ore. Questo strumento impedisce ai criminali di svuotare rapidamente un conto in caso di accesso illecito. Per superare i limiti impostati, sarà necessaria una verifica biometrica, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

Queste nuove funzionalità si integrano con altre recenti innovazioni introdotte da Revolut, come le chiamate in-app per contrastare le truffe di impersonificazione, la Protezione del Patrimonio (che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza biometrica all'app) e l'integrazione dell'intelligenza artificiale per rilevare le frodi sulle carte.

"La sicurezza dei fondi dei nostri clienti è la nostra massima priorità", ha dichiarato Woody Malouf, Responsabile Financial Crime di Revolut. "Con queste nuove funzionalità, rafforziamo ulteriormente la nostra protezione contro i criminali. Il nostro impegno è costante: lavoriamo instancabilmente per rimanere sempre un passo avanti rispetto ai truffatori, con nuove innovazioni in arrivo".

Revolut ha investito significativamente nel suo team Financial Crime, che ora rappresenta oltre un terzo della forza lavoro globale dell'azienda (oltre 10.000 dipendenti). L'azienda implementa sistemi di rilevamento delle frodi in tempo reale e fornisce risorse educative per sensibilizzare i clienti sui rischi potenziali. Nel 2023, Revolut ha impedito oltre 550 milioni di euro di potenziali frodi, dimostrando l'efficacia delle sue misure di sicurezza.

L'approccio proattivo di Revolut, basato sull'innovazione continua e sull'adattamento alle nuove minacce, dimostra l'impegno dell'azienda a garantire la massima protezione ai propri clienti in un panorama digitale in continua evoluzione. Le nuove funzionalità sottolineano come, anche di fronte a minacce sofisticate, sia possibile per i clienti avere un controllo diretto e immediato sulla sicurezza dei propri fondi. L’adozione di queste pratiche si spera possa essere adottata in larga scala da parte di tutto il settore finanziario.

