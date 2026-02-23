Ring Intercom Video rappresenta una soluzione pragmatica per chi vuole modernizzare il proprio citofono senza interventi invasivi. L'installazione è accessibile e non richiede competenze elettriche particolari. La funzione di apertura remota funziona in modo affidabile, l'integrazione con Alexa e l'ecosistema Ring offre vantaggi concreti per chi già utilizza questi dispositivi. Tuttavia, la compatibilità non assoluta con i videocitofoni lo rende di fatto inutilizzabile per alcuni utenti. Il prodotto è indicato per chi vive in condominio, cerca una soluzione poco invasiva e vuole rendere smart il proprio videocitofono.

Il Ring Intercom Video rappresenta l'evoluzione del precedente Ring Intercom, un dispositivo che ha saputo ritagliarsi uno spazio interessante nel mercato della domotica residenziale. A differenza del modello base, questa versione integra il supporto alla trasmissione video, oltre che audio. L'approccio di Ring è pragmatico: invece di sostituire l'intero impianto citofonico, il dispositivo si installa all'interno dell'abitazione e si collega al citofono tradizionale, mantenendo tutte le funzionalità esistenti e aggiungendo la possibilità di rispondere da smartphone, vedere chi suona e aprire il portone anche quando non si è in casa. Il prodotto si rivolge principalmente a chi vuole modernizzare il proprio citofono senza interventi invasivi o costosi.

Recensione in un minuto

Ring Intercom Video mantiene la promessa di base: trasforma un citofono tradizionale in un sistema smart senza toccare l'impianto condominiale. L'installazione richiede circa 30 minuti e non necessita di competenze elettriche particolari. La qualità video è praticamente la stessa del videocitofono e la risposta tramite app è rapida. Il sistema funziona anche quando lo smartphone non è connesso alla rete domestica, rendendo possibile aprire il portone da remoto. Tra i punti di forza vanno segnalati l'integrazione con l'ecosistema Ring e Alexa e la possibilità di condividere l'accesso con più utenti. I limiti principali riguardano la compatibilità non assoluta con i videocitofoni e con Google Home / Apple HomeKit. Il prezzo si posiziona nella media per questa categoria di prodotti.

Come è fatto

Il Ring Intercom Video non è diverso dal precedente modello: l'unità va installata accanto al citofono esistente, misura 109 x 109 x 31,5 mm e risulta abbastanza compatta. L'alimentazione è a batteria, rimovibile e facilmente ricaricabile; è lo stesso "Quick Release Battery Pack" usato da altri dispositivi della gamma Ring. La connettività è unicamente Wi-Fi 2,4GHz, scelta sensata considerando che le frequenze più basse penetrano meglio attraverso muri e solai, assicurando una copertura migliore. Il dispositivo richiede una velocità di upload di almeno 2 Mbps per garantire uno streaming video stabile, un requisito facilmente soddisfatto dalla maggior parte delle connessioni domestiche moderne.

Il dispositivo può essere fissato la muro tramite adesivo, o usando dei comuni tasselli. In confezione sono presenti, oltre al kit di fissaggio e al dispositivo, il cavo per collegarlo al videocitofono, un cacciavite dedicato, il cavo di ricarica della batteria e dei connettori.

L'app Ring per iOS e Android gestisce tutte le funzioni del dispositivo. L'integrazione con Alexa permette di ricevere annunci vocali quando qualcuno suona al citofono e di visualizzare il video su dispositivi Echo Show.

Esperienza d'uso

Ring fornisce uno strumento di compatibilità online che permette di sapere se l'impianto esistente è compatibile oppure no. Questo processo preliminare è fondamentale: non tutti i citofoni sono compatibili, specialmente quelli digitali di ultima generazione o alcuni modelli analogici particolarmente datati.

Una volta verificata la compatibilità, l'installazione rappresenta il primo vero banco di prova per il Ring Intercom Video. Il processo richiede di aprire il citofono esistente, identificare i cavi corretti attraverso le indicazioni date dall'app e collegare il modulo Ring ai terminali appropriati. Il processo è guidato passo-passo e molto semplice da portare a termine, dovrete solo avere un po' di pazienza; i cavi sono perfino già spelati, dovrete solo inserirli nei morsetti giusti.

Terminata l'installazione siamo passati alla fase di test. La qualità video dipende ovviamente al citofono esistente, ma lo streaming non la peggiora, inoltre l'app Ring permette di regolare la luminosità, aumentandola o diminuendola. Quando suona il campanello la notifica è praticamente immediata, quindi non rischierete di perdevi nemmeno i corrieri più frettolosi; a questo proposito, molto interessante la modalità per semplificare le consegne Amazon, che permette ai corrieri dell'azienda di accedere temporaneamente per lasciare i pacchi, senza che si debba per forza rispondere al citofono. Anche l'apertura remota è praticamente immediata, senza ritardi degni di nota.

L'app permette di aprire la porta da remoto (anche se nessuno suona), visualizzare la cronologia eventi, lo stato della batteria e ignorare determinati avvisi, oltre che gestire l'accesso condiviso.

Verdetto

Il Ring Intercom Video si rivolge a tutti coloro che vogliono rendere smart il videocitofono senza sostituirlo, risparmiando così diverse centinaia di euro: se vi ritrovate in questa descrizione, il dispositivo mantiene le promesse. L'installazione è effettivamente alla portata di chiunque sappia usare un cacciavite, la configurazione richiede pochi minuti, e il sistema funziona come previsto per le funzioni base di visualizzazione e apertura remota.

I punti di forza includono la compatibilità con la maggior parte dei citofoni esistenti, l'integrazione nell'ecosistema Ring e Alexa, la possibilità di condividere l'accesso con familiari o ospiti temporanei. L'app è intuitiva e permette di gestire rapidamente le chiamate in arrivo. Per chi possiede già altri dispositivi Ring, l'integrazione offre vantaggi tangibili come la possibilità di creare automazioni e visualizzare tutti i feed video da un'unica interfaccia.

Allo stesso tempo, per quanto ampia la compatibilità non assoluta con tutti i videocitofoni è uno dei limiti principali di Ring Intercom Video, così come l'assenza di supporto a Google Home ed Apple HomeKit, per quanto decisamente comprensibile. In ogni caso, se volete rendere smart il vostro videocitofono spendendo un centinaio di euro (spesso meno, viste le frequenti offerte), è un prodotto che dovreste prendere in seria considerazione.