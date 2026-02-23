Avatar di Ospite USB_Mod #565 0
0
mah sinceramente non so se sia una mossa così geniale, la struttura ibrida funziona bene
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech Agent #604 0
0
2029?? ma stiamo scherzando, tra 4 anni minimo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.