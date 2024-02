Acqua da bere al TOP con questo sistema Philips! -22%

Proprio nel pomeriggio, vi avevamo segnalato un'ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare un'ottima caraffa filtrante targata Philips, con la quale tornare a bere l'acqua di casa in modo sicuro ed economico. Ebbene, qualora l'idea di una caraffa non faccia per voi, e voleste puntare ad un dispositivo decisamente più compatto e pratico, restando sul brand Philips, vi segnaliamo ora anche l'ottima offerta che Amazon sta dedicando al sistema di filtraggio "Philips X-Guard", da agganciare direttamente al rubinetto del lavandino, e venduto dallo store a soli 28,99€, rispetto al prezzo originale di 37,12€, consentendovi di risparmiare in modo significativo, grazie ad uno sconto del 22%.

Sistema di filtraggio acqua Philips X-Guard, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips X-Guard è un sistema di filtraggio compatto, pratico e funzionale, di facilissima installazione, e progettato per garantire un miglioramento netto nella qualità dell'acqua emessa dal rubinetto di casa. Dotato di una tecnologia di filtraggio d'avanguardia, che utilizza fibra di carbone attivo e membrana in fibra cava, questo sistema è in grado di ridurre significativamente la presenza di cloro, piombo, pesticidi, microplastiche e particelle fino a 0,1 micron, garantendo così un'acqua dal sapore eccellente e sicura da bere.

Parliamo, dunque, di una soluzione ideale per chi vuole tornare a bere l'acqua di casa, azzerando così (o comunque limitando di molto) l'acquisto delle classiche bottiglie in plastica, per altro di grande impatto ambientale. Grazie a questo dispositivo, compatto e dal costo contenuto, potrete infatti filtrare la bellezza di 1200 litri di acqua con una sola cartuccia, per altro senza influire troppo sulla portata dell'acqua del vostro rubinetto, che si attesterà a circa 2 litri al minuto.

Dulcis in fundo, questo comodo apparecchio dispone di ben 3 modalità di flusso, è semplicissimo da agganciare al rubinetto, ed anche facile prendersi cura della sua manutenzione, visto che il procedimento di cambio della cartuccia filtrante è immediato, e davvero alla portata di chiunque.

Con un prezzo di appena 28,99€, il filtro depurativo Philips X-Guard, rappresenta un'eccellente opportunità per migliorare la qualità dell'acqua domestica a un costo accessibile, ed evitando il fastidioso ingombro derivante da brocche, caraffe o dai classici depuratori. Per questo, ma soprattutto considerando la qualità del marchio Philips, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, trattandosi di una soluzione davvero pratica, economica ed ecologica per l'acqua potabile.

Vedi offerta su Amazon