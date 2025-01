Roborock presenta il primo robot aspirapolvere con braccio robotico

Roborock, leader nel settore della tecnologia per la pulizia domestica intelligente, ha presentato al CES 2025 una gamma di prodotti innovativi destinati a rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura delle nostre case. Con il tema “Rock a New Era”, l’azienda ha introdotto il Saros Z70, il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un braccio robotico pieghevole prodotto in serie.

Il Saros Z70 rappresenta il fiore all’occhiello della nuova serie Saros. Questo robot aspirapolvere, che sarà disponibile nella prima metà del 2025, è equipaggiato con il braccio robotico pieghevole OmniGrip, capace di manipolare piccoli oggetti come calzini, fazzoletti o ciabatte. Grazie alla combinazione di capacità avanzate di navigazione, aspirazione e pulizia, il Saros Z70 si propone non solo come dispositivo per la pulizia, ma come un vero e proprio assistente domestico.

La nuova linea Saros comprende anche il Saros 10 e il Saros 10R, entrambi caratterizzati da tecnologie avanzate. Il Saros 10 integra il sistema di navigazione RetractSense, che consente al modulo LDS di ritrarsi per passare sotto mobili bassi, e l’innovativo modulo di lavaggio VibraRise 4.0. Il Saros 10R, invece, porta l’intelligenza artificiale a un livello superiore con il sistema autonomo StarSight 2.0, che combina tecnologia ToF 3D e una telecamera RGB per una mappatura dell’ambiente estremamente precisa.

Roborock ha ampliato la sua offerta introducendo la serie di aspirapolvere wet&dry *F25*, progettata per affrontare sporco e macchie sotto mobili bassi grazie al sistema FlatReach. L’azienda ha anche svelato le lavatrici all-in-one della serie Zeo, che utilizzano la tecnologia di asciugatura **Zeo-cycle™** per una cura delicata dei tessuti a basse temperature.

I prodotti della linea Saros saranno disponibili a livello globale nel corso del 2025, con prezzi e dettagli di distribuzione che verranno annunciati nei prossimi mesi. Con queste novità, Roborock conferma la sua posizione di leader nel settore della pulizia domestica intelligente, aprendo le porte a una nuova era di assistenti robotici pensati per semplificare la vita quotidiana.