Samsung OLED S90D 65", TV al top per giocare e non solo | Test & Recensione

Il Samsung S90D rappresenta una delle proposte di punta del brand nel segmento degli schermi OLED di fascia alta ed è indirizzato principalmente a chi è alla ricerca di una qualità visiva di alto livello. Disponibile in diverse dimensioni, tra cui i 55" e 65" (la versione che abbiamo provato), questo modello si distingue per una combinazione di colori vividi, neri profondi e un’esperienza visiva che punta a rivaleggiare con i migliori OLED sul mercato.

La versione da noi testata è dotata di un pannello OLED Quantum Dot (QD-OLED), supporto alla risoluzione 4K UHD e tecnologie proprietarie di Samsung per la gestione dell’immagine e del suono. Questo TV si configura come un’opzione ideale per i videogiocatori e per chi apprezza l’intrattenimento immersivo, grazie a un design raffinato e a un’interfaccia smart moderna e intuitiva.

Da notare che la versione da 65” venduta sul sito Samsung è al momento l’unica con pannello QD-OLED, mentre le versioni da 55”, 77” e 83” montano un pannello LG WOLED. Stesso pannello che viene montato anche dalla versione da 65” presente su Amazon.

Caratteristiche tecniche

Il Samsung S90D da 65" si basa su un pannello QD-OLED che permette una resa cromatica estremamente precisa e brillante. Supporta una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel) e offre compatibilità con i principali formati HDR, inclusi HDR10+ Adaptive, HDR10+ e HLG. Tuttavia, manca il supporto al Dolby Vision, una delle mancanze più importanti per chi cerca un’esperienza HDR completa.

Al cuore del televisore troviamo il processore Neo Quantum 4K AI Gen 2, progettato per migliorare la qualità dell'immagine e offrire prestazioni fluide, anche in scenari con movimenti rapidi. Il telecomando è dotato di ricarica solare, un’aggiunta interessante e sostenibile, che elimina la necessità di sostituire le batterie.

Il comparto smart, gestito dal sistema operativo Tizen, offre una vasta gamma di app e servizi streaming, con pieno supporto agli assistenti vocali, inclusi Bixby e Alexa. La connettività del S90D è completa, con quattro ingressi HDMI 2.1, due porte USB, connessione Wi-Fi, Bluetooth e supporto alla rete Ethernet, oltre a funzioni di mirroring avanzato con i dispositivi Samsung.

Design e materiali di alto livello

Dal punto di vista del design, il Samsung S90D rispecchia la cura dei dettagli tipica di Samsung: linee pulite, cornici sottilissime e materiali di alta qualità ne fanno un oggetto di arredamento raffinato e moderno. Il supporto del pannello è stabile, con una base centrale compatta che riduce l’ingombro senza sacrificare la stabilità. Lo spessore ridotto del pannello contribuisce a una silhouette elegante, ideale sia per l’installazione su parete che su mobile.

Il montaggio è relativamente semplice e non richiede particolare esperienza, il che rende il Samsung S90D un prodotto adatto anche a chi preferisce fare da sé. Tenete in considerazione comunque che già dal 65” avrete probabilmente bisogno di una mano per spostare il pannello senza rischi.

Interfaccia e sistema operativo

All’avvio, l’interfaccia del Samsung S90D si mostra intuitiva e accattivante, grazie al sistema operativo Tizen, noto per la fluidità e la capacità di offrire un’esperienza utente immediata. Le operazioni di configurazione iniziale sono rapide, e il sistema guida l’utente in modo chiaro e accessibile, sia nel collegamento offline sia in quello tramite smartphone e con collegamento a SmartThing.

Il menu principale è ben strutturato, con accesso immediato alle principali app di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altre. La fluidità dell’interfaccia è eccellente, con tempi di risposta pressoché istantanei e una gestione efficiente della memoria cache, che evita rallentamenti anche con molte app installate. Gli assistenti vocali Alexa e Bixby sono integrati, consentendo un’interazione pratica e completa senza l’ausilio del telecomando.

Devo dire che pur essendo un fan dell’interfaccia di Google TV, mi sono trovato abbastanza bene con Tizen, anche se ho trovato alcune difficoltà nel configurare le schermate a mio piacimento. Banalmente non ho trovato un modo per aggiungere ai miei servizi preferiti l’app di Twitch. Ma queste sono probabilmente sottigliezze che vanno a colpire in maniera lieve l’esperienza utente.

Una cosa che invece ho trovato un po’ troppo invasiva è l’interfaccia della Game Bar che appare nella parte inferiore delle schermata in modalità game. In questa sono presenti però molte impostazioni per ottimizzare l’esperienza di gioco.

Resa e qualità video

Uno dei punti di forza del Samsung S90D è indubbiamente la qualità video, grazie alla tecnologia QD-OLED, che permette di ottenere neri profondi e intensi e di evitare il fenomeno del bloom che spesso appare nelle zone luminose circondate da zone scure.

La luminosità del pannello è notevole, specialmente per un OLED, anche se in alcune scene particolarmente luminose l’ABL (Automatic Brightness Limiter) interviene in modo piuttosto evidente, riducendo la luminosità complessiva per evitare un eccessivo surriscaldamento. La resa cromatica è eccellente: i colori sono brillanti e vivaci, perfetti per chi ama una visione d’impatto.

Anche l’angolo di visione si presenta ottimo e ampio, permettendo una buona qualità dell’immagine anche da posizioni laterali, perfetto per ambienti più ampi e serate in compagnia sul divano.

Prestazioni audio

Dal punto di vista audio, il Samsung S90D offre prestazioni soddisfacenti grazie a un sistema integrato di buona qualità. Il TV supporta l’audio Dolby Atmos (ma non il DTS), che contribuisce a creare un’esperienza più immersiva. La resa sonora è chiara e dettagliata, con una discreta potenza nei bassi.

Per gli utenti che cercano un’esperienza audio più coinvolgente, potrebbe essere utile considerare l’uso di una soundbar (qui trovate la nostra guida alle migliori soundbar) o di un sistema esterno, ma per l’uso quotidiano la qualità audio del TV è senza dubbio adeguata e a differenza di molti altri televisori dove consigliamo l’acquisto di una soundbar, in questo caso è a totale discrezione dell’acquirente.

Gaming al top

Il Samsung S90D si distingue anche come una delle migliori TV per il gaming che abbiamo mai provato, con funzionalità ottimizzate per migliorare l’esperienza di gioco. È dotato di quattro ingressi HDMI 2.1, compatibili con frequenze di aggiornamento fino a 120Hz, un aspetto fondamentale per chi possiede console di nuova generazione come la PS5 o Xbox Series X.

Il televisore è in grado di rilevare automaticamente la console e di attivare la modalità Game, che riduce al minimo la latenza. È inoltre dotato di supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), che garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Tuttavia, il rapido tempo di risposta può talvolta causare un effetto di stuttering, soprattutto nei giochi con movimenti lenti o con transizioni di scena frequenti.

Come per tutti i recenti TV Samsung è presente anche la Gaming HUB, che vi permette di giocare in streaming ai vostri giochi preferiti tramite servizi come Xbox Cloud e GeForce Now, tutto questo senza aver bisogno di una console fisica.

Conclusioni

Samsung S90D è disponibile, nella versione testata, a poco più di 2.000€ sul sito ufficiale, mentre la variante da 55 pollici costa 1.450€. Un prezzo non certo per tutti, ma adeguato alle caratteristiche offerte e in linea con quello dei prodotti concorrenti di questa fascia. Se siete disposti a spendere queste cifre allora prendetelo in considerazione, altrimenti vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida alle migliori smart TV per valutare opzioni più in linea con il vostro budget.

La resa visiva di alta qualità e le ottime prestazioni gaming fanno di questa smart TV una scelta di alto livello e che soddisferà la stragrande maggioranza degli acquirenti, dai videogiocatori agli appassionati di cinema. Per questo motivo, abbiamo deciso di conferire al Samsung S90D il nostro Award.