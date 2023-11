Migliori TV gaming (novembre 2023)

Siamo oramai nel pieno nella cosiddetta next gen, che vede protagoniste assolute Xbox Series X e PlayStation 5, delle piattaforme di gioco che, grazie al supporto a 120 frame per secondo, SSD, ray tracing e rivoluzionari controller, hanno delle caratteristiche tecniche formidabili e giochi in grado di lasciare a bocca aperta. Resta però, purtroppo, una questione aperta: per quanto siano performanti, entrambe le console non riescono a esprimere il massimo del loro potenziale da sole, bensì necessitano di un TV adeguato per poter scatenare senza nessuna limitazione tutta la propria potenza.

Nell'aggiornamento datato novembre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link, in modo da rimandarvi sempre agli store con le offerte più vantaggiose.

Sebbene siano presenti sul mercato da oramai diversi anni anche Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma soprattutto Xbox One X e PS4 Pro, beneficiano inoltre decisamente della presenza di un TV di buon livello, in grado di restituire immagini di una qualità e di un realismo superiori. Trovare il miglior TV gaming per ogni esigenza non è, quindi, una sfida per nulla semplice. Proprio di fronte a tecnologie sempre più prestanti e videogiochi che puntano sempre più sull’impatto visivo è chiaro come scegliere un buon TV da gaming sia sempre più cruciale per ottenere il massimo dalla propria amata piattaforma di gioco.

Per meglio assistervi in questa ricca selva di scelta, dove strabilianti ma non sempre chiare caratteristiche tecniche sono spesso e volentieri gridate ai quattro venti da ogni produttore, abbiamo deciso di stilare un ricco elenco e di eleggere il miglior TV gaming in assoluto di questo periodo. Non mancheranno, ovviamente, numerose categorie con il rispettivo miglior TV gaming, in modo tale da comporre un ventaglio di scelte il più variopinto possibile e che sappia soprattutto accontentare proprio tutti. Infine, al termine della lista vi forniremo delle indicazioni su come scegliere il prodotto perfetto per le vostre esigenze, passando in rassegna le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione, come la risoluzione, il tipo di pannello e le tecnologie supportate.

Come scegliere un TV Gaming per PS5 e Xbox Series X|S?

Prima di addentrarsi nella scelta del proprio personale miglior TV Gaming è però assolutamente necessario avere ben chiaro in mente il significato di tutta una serie di specifiche tecniche, onde evitare di incorrere in qualche cattiva sorpresa in seguito all'acquisto. Abbiamo quindi raccolto per voi nell'elenco di seguito quelle che sono le principali caratteristiche di un TV, in modo tale da render ancor più semplice la vostra scelta.

Qual'è il prezzo giusto per un TV Gaming?

Partiamo da una delle variabili da tenere d’occhio con grande attenzione, soprattutto se il vostro budget è limitato, il prezzo. Ovviamente sta a voi decidere quanto spendere in base al vostro budget, ma generalmente più deciderete di investire, maggiore sarà la qualità del prodotto che vi porterete a casa. Tutti i TV che vi abbiamo proposto in questa guida sono ottimi quindi non avrete problemi di durevolezza, ma ci sono delle caratteristiche che differenziano le diverse opzioni, come la tipologia dello schermo (OLED, LED o LCD), la risoluzione (4K o Full HD), la frequenza di aggiornamento e, chiaramente, le dimensioni.

Quali sono le dimensioni giuste per un TV Gaming?

C'è un altro aspetto principale da tenere in considerazione in questi casi è sicuramente quello legato alle dimensioni, che per quanto riguarda i TV sono solitamente espresse in pollici e riguardano la diagonale. Considerando come un pollice sia pari a 2,54 cm, una TV da 55 pollici avrà quindi uno schermo da circa 139 cm di diagonale, 68 centimetri di altezza e 122 di larghezza. Per meglio farvi comprendere come anche pochi pollici in più possano fare decisamente la differenza, basti ad esempio pensare come passare da un pannello da 43 a 49 pollici, nonostante una differenza di soli 6 pollici, comporti un aumento delle dimensioni dello schermo di ben il 30%.

Che risoluzione deve avere un TV Gaming?

Altro aspetto da tenere in grande considerazione è inoltre quello relativo alla risoluzione del pannello, ossia al numero di pixel in esso presenti. Ora come ora lo standard più diffuso nei nuovi prodotti è sicuramente il 4K, che è equivalente a 3840 pixel di larghezza per 2160 di altezza, con il Full HD (1920×1080) che è comunque ancora decisamente presente sul mercato. Molto meno usuale nel mercato delle tv invece il Quad HD, risoluzione di 2560x1440 decisamente più diffusa nel mondo dei monitor.

Negli ultimi tempi stanno inoltre facendo la loro comparsa sempre più dispositivi in 8K, ossia TV con una risoluzione ben 4 volte superiore a quella comunque già decisamente alta del 4K e pari a 7680×4320pixel. Ora come ora acquistare dei dispositivi con risoluzioni così elevate non è però molto probabilmente la scelta migliore, essendo i prezzi purtroppo ancora troppo alti e i contenuti che sfruttano al massimo tali pannelli ancora decisamente pochi. Anche le attesissime Xbox Series X e PS5 difficilmente riusciranno infatti a sfruttare una tale risoluzione. Certo, le nuovissime Nvidia 3000 euro sembrano in grado di poter finalmente aprire la strada a tali risoluzioni su PC, ma in ambito console il tutto è ancora decisamente proibitivo.

FreeSync e G-Sync

Da tenere in grande considerazione è inoltre la compatibilità di molti modelli con FreeSync e il G-Sync, ossia due funzionalità che permettono una frequenza di aggiornamento dinamico, eliminando così i fastidiosissimi effetti che fanno apparire le immagini disallineate e mosse. Un'ottima funzionalità, che i giocatori PC conoscono decisamente bene, che incrementa notevolmente la resa finale dei vari giochi, soprattutto ora che la cosiddetta next-gen promette di portare sempre più titoli con framerate elevati anche in ambito console.

HDR

Ultima caratteristica su cui vale la pena soffermarsi particolarmente prima di lasciarvi alla vostra scelta della miglior TV gaming è infine sicuramente l’HDR, acronimo di High Dynamic Range. Tale tecnologia è ora come ora uno degli aspetti più importanti dei pannelli odierni, in quanto permette di visualizzare una gamma più ricca di colori, con dei bianchi più luminosi e dei neri più profondi rispetto allo standard SDR (Standard Dynamic Range). Anche in questo caso esistono poi diversi formati, come HDR 10 e HDR 10+, con il secondo che restituisce colori ancora migliori. Considerando come siano sempre di più i titoli a sfruttare questa particolare ed apprezzata tecnologia è quindi evidente come si tratti di una caratteristica da tenere in grande considerazione quando ci si ritrova a scegliere una TV per il gaming e non solo.

A cosa serve la modalità gaming in un TV Gaming?

La modalità gaming, disponibile nella maggior parte dei TV pensati anche per il gaming, disabilita le caratteristiche di miglioramento dell'imagine del televisore, riducendo in tal modo il lag. Rilevando un segnale dalla console, come una PS5 o una Xbox, il TV imposta la modalità gaming (chiamata anche Auto Low Latency Mode, o ALLM) in automatico, quindi non avrete bisogno di toccare il telecomand per farlo.

Qual è la differenza tra un TV Gaming e un monitor?

Al giorno d'oggi è possibile acquistare dei monitor che sono grandi quanto un TV, ma ci sono delle differenze fondamentali tra i due prodotti che possono aiutarvi nella scelta qualora siate indecisi. Per cominciare, i monitor da gaming vendono ideati per i desktop di un computer, quindi sono spesso dotati di processori potenti per gestire il processo di rendering e, in modo da ridurre al minimo il lag, non presentano miglioramenti dinmici dell'immagine. Dunque, non aspettatevi contrasto automatico e aggiustamenti di HDR in un monitor da gaming.

I monitor, d'altra parte, supportano caratteristiche apposite per il gaming come una frequenza di aggiornamento più alta: mentre i TV sono generalmente limitati a 120hz, i monitor arrivano fino a 500Hz, diventando dunque molto migliori se siete appassionati di eSports e giocate a titoli competitivi. Infine, i monitor hanno generalmente un supporto migliore al G-Sync e al Freesync rispetto ai TV. Insomma, sta a voi scegliere il prodotto che prediligete in base alle vostre esigenze, ma tenendo in conto di tutti i punti di cui vi abbiamo parlato, dovreste per lo meno avere le idee più chiare su ciò che dovete aggiungere al carrello.