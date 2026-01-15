Arriva un’occasione imperdibile per tutti voi che desiderate entrare (o rientrare) nel mondo Disney+ nel momento più ricco di novità: fino al 28 gennaio è attiva una promozione che permette di abbonarsi per 3 mesi al prezzo di 4,99€. L’offerta è valida sia per i nuovi clienti sia per coloro che sono già registrati e soddisfano i requisiti, ed è pensata per accompagnarvi durante il periodo delle uscite più attese della piattaforma.

Disney+ a 4,99€ per 3 mesi, perché approfittarne?

Al termine dei tre mesi promozionali, l’abbonamento a Disney+ si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile corrente, salvo cancellazione. Questo vi consente di godere senza interruzioni dell’intero catalogo, mantenendo comunque la libertà di gestire il vostro abbonamento in base alle vostre esigenze. Si tratta quindi di una formula flessibile, ideale per chi vuole scoprire o riscoprire il servizio senza impegni a lungo termine.

La promozione arriva proprio in concomitanza con alcune delle anteprime più attese dell’anno. Tra queste spiccano TRON: ARES, Percy Jackson and the Olympians – Stagione 2, The Beauty di FX (dal 22 gennaio), Wonder Man della Marvel Television (dal 28 gennaio) e Paradise – Stagione 2, in arrivo il 23 febbraio. A queste si aggiungono successi recenti come The Fantastic Four: First Steps dei Marvel Studios, Freakier Friday, All’s Fair, High Potential e l’intenso dramma fantascientifico Alien: Earth di FX, che stanno già conquistando il pubblico.

Per chi desidera continuare dopo il periodo promozionale, Disney+ propone anche diverse opzioni di abbonamento: il piano Disney+ Standard senza pubblicità è disponibile a 7,99€ al mese, mentre il piano Disney+ Premium, che offre la migliore esperienza di visione, è proposto a 10,99€ mensili. Qualunque sia la vostra scelta, questo è il momento ideale per immergervi nelle storie, nei personaggi e nelle grandi produzioni che rendono Disney+ una delle piattaforme più complete sul mercato.

