La magia Disney è già speciale. Il Black Friday la trasforma in un sogno. In questo periodo dell’anno, mentre l’atmosfera delle feste inizia a farsi sentire, il Disney Store apre le porte a un mondo di meraviglie ancora più scintillante. Il Black Friday è finalmente arrivato e con esso una selezione di offerte pensate per rendere unico ogni momento dedicato ai vostri personaggi preferiti.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Black Friday Disney, perché approfittarne?

In questi giorni speciali, avete la possibilità di scoprire sconti straordinari su giochi, abbigliamento e collezioni firmate Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Che desideriate sorprendere i più piccoli con un nuovo compagno d’avventure, arricchire la vostra collezione o regalare un sorriso a chi amate, il Disney Store ha preparato un assortimento ricco di magia e varietà.

Il cuore dell’iniziativa è un imperdibile -30% su centinaia di articoli, un’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo Disney con ancora più entusiasmo. Le icone evergreen, le novità esclusive e i prodotti più amati trovano spazio in una selezione pensata per soddisfare ogni stile e ogni passione. È il momento ideale per lasciarvi ispirare e scoprire qualcosa di speciale per voi e per chi vi sta a cuore.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità: gli sconti del Black Friday sono disponibili solo fino al 1° dicembre. Approfittatene ora e lasciate che la magia Disney illumini le vostre feste con un tocco di meraviglia in più.

