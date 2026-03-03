Sky e Netflix tornano a unirsi per offrirvi il meglio dell’intrattenimento direttamente a casa vostra. Serie, film e show di successo saranno finalmente disponibili in un unico pacchetto, pensato per chi desidera il massimo della qualità. Con questa nuova collaborazione, potrete accedere a contenuti esclusivi e ad una libreria aggiornata costantemente, perfetta per serate di relax o maratone tra episodi imperdibili.

Il pacchetto più conveniente di sempre

Con l’offerta attuale, Sky e Netflix diventano ancora più accessibili. A soli 15,99€ al mese invece dei tradizionali 29,99€, potrete godere di un’esperienza completa di intrattenimento per 18 mesi. La promozione prevede un’attivazione di soli 19€, rendendo l’accesso immediato e senza complicazioni. Una soluzione ideale per chi vuole contenuti di qualità a un prezzo davvero competitivo.

Grazie a questa combinazione, non dovrete più scegliere tra Sky e Netflix: potrete avere entrambi i mondi a portata di mano. Dalle serie più amate ai nuovi show esclusivi, passando per film cult e documentari imperdibili, ogni momento di relax sarà accompagnato da contenuti selezionati per voi. L’offerta è pensata per chi desidera un intrattenimento vario e sempre aggiornato, senza rinunciare alla comodità di un’unica piattaforma.

Questa promozione è un’opportunità da cogliere subito. Con 15,99€ al mese per 18 mesi e un’attivazione di appena 19€, Sky e Netflix insieme diventano un vero alleato del vostro tempo libero. Non perdete l’occasione di trasformare le vostre serate in un’esperienza unica, con serie, film e show di qualità sempre a portata di clic.

