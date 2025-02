Hai già Netflix? Non importa! Con 17,90€, prendi Sky e Netflix insieme

Gli appassionati di intrattenimento domestico hanno una nuova opportunità da non perdere. Fino al 23 marzo, Sky propone una promozione esclusiva che combina l'abbonamento a Sky e Netflix a un prezzo molto vantaggioso. Infatti, per soli 17,90€ al mese, è possibile accedere sia ai contenuti di Sky che a quelli di Netflix, il tutto con un abbonamento valido per 18 mesi. Un'occasione perfetta per chi desidera ampliare la propria offerta di contenuti senza gravare troppo sul budget mensile.

Serie e show di Sky & Netflix, perché approfittarne?

La particolarità di questa offerta è che non è necessario essere nuovi utenti di Netflix. Anche chi possiede già un account Netflix può beneficiare di questa promozione senza dover rinunciare al proprio abbonamento esistente. La combinazione dei due servizi consente di accedere a un vasto catalogo di film, serie TV, documentari e contenuti esclusivi, tutto in un unico pacchetto. L'intrattenimento a casa non è mai stato così completo e conveniente.

L'offerta è valida fino al 23 marzo, ma il suo valore va oltre il semplice risparmio mensile. Per 17,90€ al mese, i clienti possono usufruire di Sky e Netflix insieme, un'accoppiata perfetta per soddisfare ogni gusto e preferenza. L'attivazione dell'offerta richiede un pagamento di 19€, che include anche il decoder Sky Stream, un dispositivo che permette di accedere ai contenuti Sky in streaming, senza la necessità di installazioni complicate.

In sintesi, questa promozione rappresenta un'opportunità unica per chi cerca un'esperienza di intrattenimento completa, che unisce il meglio dei due mondi: Sky e Netflix. Non resta che approfittare dell'offerta prima che scada il 23 marzo e godersi una vasta selezione di contenuti di alta qualità a un prezzo accessibile.

