Solo 35€ per questa mini radio con Bluetooth! GENIALE!

Le belle giornate sono arrivate e, come sempre, questo significa che per qualcuno è arrivato il momento di organizzarsi per le prime scampagnate o, perché no, di cominciare a trascorrere le prime giornate al mare. Per questo, potrebbe sicuramente farvi comodo questa offerta Amazon che, con appena 34,99€, vi permetterà di acquistare una splendida radio portatile e Bluetooth, con cui potrete ascoltare sia la musica in FM, che collegando il vostro smartphone! Un prodotto versatile e sfizioso, perfetto per andare incontro all'estate, ed ora disponibile con uno sconto del 13%!

Mini radio Avantree SP850, chi dovrebbe acquistarla?

Prodotta dal brand emergente Avantree, questa radio, ovvero la Aventree SP850, questa piccola radio è un acquisto ideale per diverse tipologie di utenti, permettendovi di ascoltare non solo la classica "musica via radio" tramite stazioni FM, ma anche di poter ascoltare musica o podcast dallo smartphone, grazie ad una connessione Bluetooth, che rende questa radio identica in tutto e per tutto ad un classico speaker Bluetooth. Oltre a ciò questo piccolo dispositivo offre anche la possibilità di ascoltare audio offline grazie ad uno slot Micro SD, in cui potreste inserire una scheda con file audio o musica, proprio come fosse un lettore MP3!

Parliamo, insomma, di un'esperienza audio versatile ed appagante, ideale per un'ampia varietà di utenti, da chi desidera ascoltare musica dal proprio dispositivo senza fili a chi preferisce godersi audiolibri o la radio FM! Oltre a ciò, parliamo inoltre di un dispositivo che dispone anche di ben 6 diverse modalità di equalizzazione (natural, rock, pop, classic, jazz e soft music), e che al netto del suo prezzo super accessibile, è stato progettato per garantire un'esperienza di ascolto cristallina e personalizzata!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, venduto ad un prezzo accessibile e molto allettante, e che vi permetterà di portarvi a casa un prodotto ideale per accompagnarvi nelle vostre gite fuori porta o, perché no, in spiaggia o in piscina in vista dell'ormai imminente estate. Per 34,99€, a questo punto, diremmo che val certamente la pena dare un'occhiata alla pagina dell'offerta presente sullo store, non credete?

