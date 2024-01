Prezzo BOMBA su questa smart TV Sony 50"! (-26%)

Siete in cerca del massimo nell'intrattenimento domestico? La smart TV Sony da 50 pollici è ora disponibile su Amazon ad un prezzo straordinario. Da €1.399, potete acquistarla ora a soli €1.039,44, risparmiando il 26%!

Sony Smart Tv 50 Pollici BRAVIA, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV 4K da 50 pollici di Sony è il televisore che trasformerà il vostro salotto in una sala cinematografica privata o in un'arena per sfide gaming senza precedenti. Vi immergerà in un mondo di colori e contrasti estremamente realistici, garantendo un'esperienza visiva senza eguali. Il design minimalista e la cornice ultra sottile vi consentiranno di vivere appieno le vostre serie TV preferite o i giochi più avvincenti, proposti in 4K Ultra HD con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini sempre fluide e dettagliate.

Grazie alla ricerca vocale integrata e all'accesso a una libreria di oltre 700.000 film ed episodi TV tramite Google TV, potrete navigare con facilità tra i titoli di Netflix, YouTube e molti altri servizi di streaming.

Oggi su Amazon, Sony XR-50X90S è disponibile a soli €1.039,44, offrendo un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di €1.399. Con la sua tecnologia Full Array LED, funzionalità smart e compatibilità gaming, questo televisore si distingue per la qualità delle immagini. Un acquisto consigliato per elevare il vostro intrattenimento casalingo.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!