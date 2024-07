Questo TV Sony Full Array sfida gli OLED e oggi costa meno di 800€

Se il costo delle TV OLED risulta per voi eccessivo, la tecnologia a LED può comunque garantire prestazioni eccellenti se ben implementata, come dimostra Sony con la sua recente serie top di gamma. Un esempio, anche se si tratta del modello 2023, è la Sony BRAVIA KD-55X85L. Equipaggiata con uno schermo Full Array LED, attualmente è disponibile su Amazon al prezzo di soli 799€ per un'esperienza visiva di qualità su uno schermo da 55 pollici.

Sony BRAVIA KD-55X85L, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony BRAVIA KD-55X85L rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di cinema e sport che desiderano trasformare il loro salotto in una vera e propria arena di intrattenimento. Grazie alla sua tecnologia Full Array LED, che garantisce luminosità e contrasto di un certo livello, ogni scena viene infusa di realismo, rendendola perfetta per chi non vuole perdersi neanche un dettaglio delle partite o dei film preferiti.

Il processore X1 e il supporto Dolby Atmos contribuiscono ulteriormente a questa esperienza, analizzando i contenuti in tempo reale per una qualità visiva senza pari e immergendo l'ascoltatore in un suono avvolgente. Non solo per gli appassionati di multimedia, il design moderno e minimalista della Sony BRAVIA KD-55X85L si adatta a qualsiasi arredamento, enfatizzando l'immagine grazie al suo Seamless Edge design.

Coloro che cercano la facilità d'uso nell'uso quotidiano saranno soddisfatti da Google TV, che organizza i contenuti streaming secondo le preferenze personali, eliminando la necessità di scorrere manualmente tra le app. Inoltre, l'esclusiva app BRAVIA CORE offre accesso a una vasta libreria di film in HDR fino a 4K, garantendo che ci siano sempre nuovi contenuti da esplorare.

