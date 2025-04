Secretlab: fino a 100€ di SCONTO sui migliori modelli TITAN Evo!

Secretlab ha appena lanciato una promozione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming e comfort ergonomico: alcuni modelli della serie Secretlab TITAN Evo 2022 sono ora disponibili con uno sconto eccezionale di 100€. Da un prezzo originale di 624€, potrete portarvi a casa una delle migliori sedie da gaming a soli 524€, approfittando di una delle offerte più convenienti di questo periodo.

Offerte Secretlab, perchè approfittarne?

Le versioni in promozione includono alcune delle edizioni più iconiche: la spettacolare House Lannister ispirata a Game of Thrones, l’elegante Cloud9 dedicata agli appassionati di esports, l'irriverente The Joker dal mondo DC Comics, la grintosa DOTA 2 per i fan del celebre MOBA e l’eroica Superman, perfetta per chi vuole portare un tocco di leggenda nella propria postazione. Ognuna di queste sedie da gaming combina il design esclusivo al massimo della tecnologia ergonomica disponibile sul mercato.

Ma il vero valore della Secretlab TITAN Evo 2022 non si ferma all’estetica: parliamo di una sedia da gaming progettata per offrire un’esperienza di seduta superiore grazie al supporto lombare L-ADAPT regolabile in 4 direzioni, al cuscino cervicale magnetico in memory foam con gel rinfrescante e ai braccioli 4D con sistema CloudSwap, ideali per adattarsi a ogni esigenza. Il rivestimento in NEO Hybrid Leatherette garantisce inoltre una resistenza superiore, mentre la base ergonomica del sedile assicura comfort anche durante lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

Oltre all'eccezionale qualità costruttiva, Secretlab offre tre diverse taglie – Small, Regular e XL – per assicurare a ogni utente la massima adattabilità e una postura perfetta.

La promozione su Secretlab TITAN Evo è valida solo per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte: se volete migliorare la vostra esperienza davanti al PC con una delle migliori sedie da gaming disponibili oggi, questo è il momento ideale per approfittarne!

