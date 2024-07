Sony WH-1000XM5: prendile ora a meno di 300€!

Se state cercando cuffie bluetooth di riferimento per qualità d'ascolto e comfort, le Sony WH-1000XM5 sono ancora il punto di riferimento nel settore. Tuttavia, la concorrenza sta accelerando, come dimostrato dalla nostra recente recensione delle Sonos Ace. Per quanto riguarda le Sony, vi segnaliamo che il modello di punta è attualmente disponibile a meno di 300€, un prezzo raramente visto grazie a uno sconto del 29%.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie bluetooth di fascia alta, raccomandate per gli audiofili che non vogliono compromessi sulla qualità del suono né sulla funzionalità di cancellazione del rumore. Con una batteria che dura fino a 30 ore e supporto per la ricarica rapida, queste cuffie sono ideali per chi le indossa fuori casa e per chiunque abbia bisogno di isolarsi dal mondo esterno senza la preoccupazione di ricaricarle continuamente.

Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore, punto di riferimento di queste Sony, vi permettono di immergervi completamente nella vostra musica, podcast o audiolibri, indipendentemente dall'ambiente circostante. Inoltre, se lavorate da remoto o fate molte videochiamate, la qualità delle chiamate e la connettività stabile con dispositivi Bluetooth renderanno le vostre comunicazioni più chiare e meno stressanti.

La capacità di connettere due dispositivi contemporaneamente e le opzioni di personalizzazione attraverso l'app Headphones Connect rispondono a esigenze di multitasking e personalizzazione. Sia che vogliate concentrarvi sul lavoro, sia che vogliate rilassarvi, le Sony WH-1000XM5 offrono un comfort di lusso e prestazioni acustiche eccellenti a un prezzo di 299€, rendendole quindi interessanti per chi è disposto a investire in un'esperienza auditiva di qualità.

