Solo 109€ per questo ottimo robot aspirapolvere! AFFARE

Mancano pochi giorni all'arrivo della Primavera, e questo significa che, per molti, è anche arrivato il momento di dedicarsi a quelle che comunemente si chiamano "pulizie di primavera". Un momento atteso e temuto dell'anno e per cui è necessario essere pronti come si deve, armandosi non solo dei giusti prodotti detergenti, ma anche di qualche ottimo elettrodomestico. Ebbene, se siete proiettati proprio in questa direzione, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto, grazie ad un coupon di ben 60 euro, l'ottimo aspirapolvere robot OKP K2 che, in questo modo, è acquistabile ad appena 109,99€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Robot aspirapolvere OKP K2, chi dovrebbe acquistarlo?

Caratterizzato da un design ultrasottile, che gli consente di pulire efficacemente ed agevolmente anche sotto mobili bassi, il robot aspirapolvere OKP K2 si rivela un alleato prezioso per coloro che desiderano mantenere la propria abitazione pulita con il minimo sforzo. Parliamo, infatti, di un elettrodomestico automatizzato pratico e funzionale che, al netto del prezzo basso a cui è venduto (specie oggi), può rappresentare una scelta entry level per moltissime persone.

Progettato per pulire in modo efficiente abitazioni di piccole e medie dimensioni, il robot aspirapolvere OKP K2 si propone con 6 modalità di pulizia, che si adattano perfettamente a varie superfici e livelli di sporco. Grazie al suo buon sistema di navigazione, è inoltre in grado di evitare facilmente gli ostacoli, e grazie alla sua compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, può funzionate in modo completamente automatizzato, grazie anche ad una app annessa che ne permette il monitoraggio e la programmazione.

Dotato di una potenza di aspirazione di 2100 Pa, che lo rende capace di rimuove efficacemente polvere, residui di carta e peli di animali domestici, questo robot ha un'autonomia di ben 100 minuti di pulizie continuative, riuscendo così a ripulire l'intera abitazione con un solo passaggio, e considerando il suo prezzo scontatissimo, diremmo che può facilmente rappresentare una soluzione comoda ed economica per chi, pur fuori casa tutto il giorno, desidera tenere pulita la propria abitazione in modo efficiente ed ottimale.

Vedi offerta su Amazon