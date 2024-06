SwitchBot S10 è un colpo di genio: 100% autonomo per tutte le pulizie | Test & Recensione

SwitchBot S10 è un robot aspirapolvere che aspira e lava i pavimenti, ma è differente da tutti gli altri. La sua particolarità risiede nella possibilità di collegarlo alla rete idrica di casa permettendogli di caricare l’acqua pulita per la pulizia dei pavimenti e di scaricare quella sporca. Se avete seguito altre recensioni di robot top di gamma, come il Roborock S8 MaxV Ultra o il Narwal Freo X Ultra, potreste esseri sorpresi da quanto avete appena letto, poiché anche questi modelli - e altri - hanno la possibilità di connettersi direttamente all’impianto idrico della casa. Ma lo SwitchBot S10 permette di farlo in maniera più semplice grazie al suo design con doppia stazione, una per la ricarica / scarico dell’acqua e l’altra per lo svuotamento e ricarica.

L’uso di robot di questo tipo, quantomeno nel nostro Paese, è certamente più complicato rispetto ad altre nazioni. Solitamente nelle nostre case non ci sono attacchi idrici sparsi qua e là e gli unici a cui poter accedere, con le dovute modifiche, sono quelli a cui abbiamo collegato la lavatrice o i lavandini. Ma la situazione è spesso complicata, ad esempio nel mio caso ho la lavatrice in una stanza separata, nel locale caldaia / lavanderia posizionato da tutt’altra parte rispetto all’appartamento in cui vivo. Altri hanno lavatrici incastrate in bagno, dove c’è poco spazio. Insomma, quello che sto cercando di dire è che non tutti hanno la facoltà di posizionare la grande base di un robot aspirapolvere in una zona dove c’è anche l’attacco idrico.

Ma se la base per lo svuotamento e ricarica dell’acqua fosse piccola e poco ingombrante, con la possibilità di posizionarla in cucina o in bagno senza ingombrare, e non necessitasse nemmeno della corrente elettrica, allora sarebbe molto più semplice poter sfruttare questa caratteristica. Ho appena descritto la soluzione dello SwitchBot S10, che offre un piccolo modulo per la ricarica e scarico dell’acqua, che funziona in maniera autonoma grazie a una batteria e che può essere, ad esempio, posizionata sotto al lavello della cucina. Anche se lo spazio tra i mobili e il pavimento non fosse abbastanza per fare passare il robot, non sarebbe un problema, poiché è sufficiente che i collegamenti della base sporgano leggermente per permettere la connessione, e il gioco è fatto.

Dopodiché la base più grande e ingombrante per lo svuotamento della sporcizia e ricarica della batteria potrete posizionarla in un qualsiasi altro posto, anche in una stanza separata, senza problemi. Questo modello d’uso permette allo SwitchBot S10 di essere totalmente autonomo, potrete dimenticarvelo per settimane e l’unica attenzione che dovrete dargli è per una manutenzione classica, per togliere capelli dal rullo o dare una pulita ai sensori.

E se non avete la possibilità di collegare la base di ricarica dell’acqua all’impianto idrico, significa che non potrete usare lo SwitchBot S10 per lavare i pavimenti? Non proprio, infatti è presente anche un accessorio che si monta sopra alla base di ricarica e svuotamento che aggiunge due piccoli serbatoi, rendendolo autonomo e scollegato dalla rete idrica, non diversamente da quello che accade con molti altri robot. Tuttavia questo accessorio toglie valore allo SwitchBot S10, ed è stato realizzato principalmente per accontentare tutti, ma usarlo con il serbatoio classico sarebbe sprecato, oltre al fatto che i serbatoi sono più piccoli rispetto ad altri concorrenti. Insomma, questo robot ha senso acquistarlo se lo collegherete alla rete idrica, meno se lo vorrete usare in maniera tradizionale.

Per quanto riguarda le prestazioni di pulizia, il risultato della nostra prova ha dimostrato ottime qualità. La potenza d’aspirazione massima di 6500 Pa è più che sufficiente per risucchiare polvere e detriti, e fa bene il suo lavoro anche sui tappeti. La videocamera integrata e il Lidar gli permettono di evitare facilmente gli ostacoli, e può alzare i mop di 7 mm, altezza sufficiente per passare senza problemi su tappeti con pelo moderatamente lungo.

La batteria da 4000 mAh non segna grandi record, anzi è parecchio lontana rispetto agli ultimi modelli Roborock o Ecovacs, che riescono a pulire un appartamento da circa 100 metri quadri consumando solo un terzo di batteria. Lo Switchbot non ha avuto problemi a completare la pulizia, tuttavia se avete appartamenti grandi, attorno ai 200 metri quadri, dove circa la metà è calpestabile, potrebbe arrivare a fine lavori con la batteria completamente scarica. Non sarebbe comunque un problema, poiché nel caso in cui il robot non fosse in grado di portare a termine la pulizia, la riprenderà dopo una ricarica completa della batteria, che richiede circa tre ore. Gli spazzolini laterali fanno un buon lavoro negli angoli e bordi della casa, ma non rappresentano la soluzione migliore, non può battere gli ultimi modelli che possono estendere gli spazzolini.

Un’altra caratteristica interessante è il modo in cui l’S10 eroga l’acqua sul rullo durante il lavaggio, oltre al fatto che usa un rullo vero e proprio e non dei mop posteriori, rotanti o vibranti. Il rullo spinge con sufficiente forza contro il pavimento, e una spatola raccoglie sempre l’acqua sporca, raschiando il rullo che viene continuamente bagnato con acqua pulita nella parte posteriore. In altre parole, pulisce il rullo durante il lavaggio, non solo usando sempre acqua pulita per i nostri pavimenti, ma arrivando a fine lavaggio con il rullo già pulito, senza necessità di una lunga sessione di pulizia alla base, che spesso si traduce anche in acqua stagnante che, a lungo andare, crea cattivi odori.

L’applicazione SwitchBot ha la classiche funzioni, sotto questo punto di vista non ci sono molte novità: ha tutto quello che ci si aspetta da un robot di fascia alta. Crea la mappa della casa, si possono mettere barriere virtuali, spedire il robot a pulire un singola stanza, automatizzare le pulizie, etc etc. Esteticamente e per funzioni di controllo non è l’app più completa provata, ma c’è tutto il necessario.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo?

SwitchBot S10 è una valida alternativa ai robot aspirapolvere top di gamma attuali. Le sue particolarità sono tali da farlo preferire ad altri modelli se avete delle necessità specifiche, che corrispondono alle pecualiarità di SwitchBot S10, particolarità per cui gli assegniamo il nostro award.

SwitchBot S10 è perfetto per chi cerca, prima di tutto, un robot per lavare i pavimenti. Tra le sue particolarità c’è l’uso di un rullo autopulente, ma soprattutto per via della stazione di ricarica e scarico dell’acqua separata e piccola, che può essere collegata direttamente alle tubature di casa.

Altri robot offrono questa funzione, ma richiedono di posizionare una stazione di ricarica grande e ingombrante, rendendone il posizionamento difficoltosa. La base di carico / scarico di S10 è piccola, non richiede il collegamento all’elettricità (usa una batteria) e si può facilmente posizionare in bagno o sotto al lavello della cucina, collegando i tubi, lavoro che è possibile fare con un po’ di manualità, senza dover chiamare un idraulico.

Le doti di pulizia lo posizionano nella parte alta della classifica, anche se non è il migliore. Se cercate un robot aspirapolvere da rendere totalmente autonomo collegando la base dell’acqua alle tubature, considerate questo modello. Se invece non avete questa necessità, allora la quantità di modelli tra cui scegliere è enorme, e vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto.