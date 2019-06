VodafoneDown in tutta Italia, ma anche in altri paesi europei

Vodafone down in molte parti d'Italia: problemi diffusi sia sulla linea residenziale che quella mobile.

Vodafone da diverse ore sembra essere afflitta da malfunzionamenti sia sulla rete residenziale che quella mobile. Il sito Down detector, ma anche i social network come Twitter e Facebook, mostrano segnalazioni da diverse parti d’Italia. Si parla di Padova, Bologna, Milano, Torino e molti altri centri. Da questo pomeriggio #vodafonedown è il trendind topic più caldo: molti utenti lamentano l’impossibilità di accedere a Internet tramite smartphone o connessione fissa.

Sebbene Vodafone non si sia ancora espressa in merito il Codacons ha già suonato l’allarme chiedendo indennizzi automatici per i malfunzionamenti. “Migliaia di utenti non riescono a utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone”, ha commentato il presidente Carlo Rienzi. “Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari.

Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile e’ stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo”. Si sono registrati problemi anche in Irlanda, Germania, Spagna, Grecia, Regno Unito e Portogallo, ma non è chiaro se si stia trattando di una coincidenza, anche perché il motivi di tali malfunzionamenti non sono noti.

Nel frattempo alcuni utenti stanno suggerendo in presenza di Vodafone Station di intervenire sui DNS e inserire quelli di Google (8.8.8.8 e/o 8.8.4.4). In pratica bisogna andare digitare come indirizzo sul browser vodafone.station (oppure 192.168.1.1), selezionare la modalità utente esperto, poi Internet e disabilitare DNS sicuro e procedere.