VULKKANO lancia sconti da record per il Black Friday 2025

VULKKANO, un marchio specializzato in dispositivi audio per la casa, ha annunciato la sua campagna promozionale più grande di sempre per il Black Friday 2025. Dal 20 novembre al 1° dicembre, l’azienda offrirà sconti fino al 30% su un’ampia selezione di prodotti, rendendo i sistemi audio premium più accessibili a tutti gli utenti.

Linea di speaker attivi ARC: prezzi minimi storici sulla serie più versatile di VULKKANO

La serie ARC di VULKKANO, una delle linee di prodotti di punta del marchio, arriva al Black Friday 2025 con sconti significativi e diversi modelli che raggiungono prezzi storicamente bassi. La serie è conosciuta per la sua versatilità, la connettività moderna e la semplicità d’uso, con funzioni come HDMI ARC e uscita dedicata per subwoofer — ideali per TV, piattaforme di streaming e sorgenti audio tradizionali.

Con uno stile minimalista che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, l’A4 ARC e l’A5 ARC sono diventati bestseller su Amazon, mentre il più grande A6 ARC offre una firma sonora più robusta per gli utenti che cercano prestazioni più piene.

Subwoofer: bassi profondi e definiti ai migliori prezzi di sempre

Anche la linea di subwoofer VULKKANO partecipa al Black Friday con forti sconti. Dal compatto SUB6 MKII al potente SUB10, progettato per dare energia anche alle stanze più grandi con bassi profondi e controllati, l’intera gamma punta a migliorare qualsiasi impianto audio domestico o home cinema.

SUB6 MKII: da 99,99€ a 74,99€

SUB8: da 129,99€ a 89,99€ (minimo storico)

(minimo storico) SUB10: da 179,99€ a 139,99€ (minimo storico)

Queste offerte offrono agli utenti l’opportunità di espandere il proprio sistema con prestazioni migliori sulle basse frequenze senza compromessi su design o qualità costruttiva.

Speaker da desktop e PC: un upgrade sonoro per qualsiasi setup

Anche i modelli di speaker desktop e per PC di VULKKANO ricevono notevoli riduzioni per il Black Friday. I T40 ARC e T50 ARC offrono un design compatto e realizzato a mano pur mantenendo un output potente e compatibilità HDMI ARC — perfetti per scrivanie con poco spazio, home office o come alternative compatte alle soundbar.

T40 ARC: da 69,99€ a 58,99€

T50 ARC: da 129,99€ a 99,99€

Nel frattempo, gli speaker PRO4 e D4 sono pensati per l’uso PC, offrendo un profilo sonoro bilanciato ed estetica minimalista, ideali per content creation, video editing, gaming o multimedia quotidiano.

PRO4: da 109,99€ a 89,99€

D4: da 109,99€ a 79,99€

Primo Black Friday per le cuffie VULKKANO e il giradischi TD10

I primi due modelli di cuffie VULKKANO, le HC10 TURIA e HC20 IRATI, partecipano alla loro campagna Black Friday inaugurale. Entrambi i modelli sono chiusi, cablati, over-ear e costruiti per offrire isolamento passivo, resistenza e un suono immersivo.

Le HC10 TURIA presentano una firma sonora bilanciata, adatta alla maggior parte dei generi, mentre le HC20 IRATI offrono bassi più profondi e potenti senza sacrificare la chiarezza, nate come il modello di punta del brand.

HC10 TURIA: da 69,99€ a 58,99€

HC20 IRATI: da 129,99€ a 99,99€

Black Friday 2025 da VULKKANO: dal 20 novembre al 1° dicembre

Con sconti che coprono quasi tutto il catalogo, la campagna Black Friday 2025 di VULKKANO si presenta come la promozione più ambiziosa del brand fino a oggi. Che gli utenti cerchino speaker attivi da scaffale, subwoofer o cuffie di nuova uscita, questo evento di 12 giorni offre prezzi senza precedenti e un rapporto qualità-prezzo molto elevato.

Un’occasione imperdibile per chiunque desideri migliorare il proprio sistema audio domestico con prodotti progettati per alte prestazioni, design pulito e valore eccezionale.