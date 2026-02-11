Avatar di Il_Babau_di_Toms 35
0
Mmm ... studio quanto mai razzistico, e implementato su cose che non esiterei a definire caxxate. DA ANNI ormai è stabilito chiaramente che dimensioni craniche e intelligenza (e eventuali malattie psichiche/cerebrali) non sono correlate. Per non parlare poi di uno studio basato su un MISERO campione così limitato. Capisco dover riempire le pagine di articoli vari, ma dovreste porre più attenzione alla scelta: robe come questa sono risibili fino al ridicolo .....
Questo commento è stato nascosto automaticamente.