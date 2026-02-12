La Serie A accende i riflettori sull’Arena Garibaldi per la sfida tra Pisa e Milan, in programma il 13 febbraio alle ore 20:45. Un match che promette spettacolo e punti pesanti, con i rossoneri chiamati a confermare la propria superiorità storica e i toscani determinati a sovvertire i pronostici. Per chi vuole seguire l’incontro in diretta, la partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Anche chi si trova all’estero potrà seguire il match attraverso i servizi disponibili nel Paese in cui si trova o utilizzando le proprie credenziali, nel rispetto delle condizioni del servizio, così da non perdere neanche un minuto della sfida.

Dove vedere Pisa vs Milan in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Il Milan arriva a questo appuntamento forte di una tradizione positiva contro il Pisa: i rossoneri sono infatti rimasti imbattuti in tutte le 13 sfide di Serie A disputate contro i toscani, con un bilancio di 10 vittorie e 3 pareggi. Si tratta dell’avversaria contro cui il Diavolo vanta il maggior numero di precedenti senza mai conoscere la sconfitta nel massimo campionato. Un dato che conferma la storica supremazia milanista nel confronto diretto e che rappresenta un ulteriore stimolo per la squadra ospite.

Il Pisa, però, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà i rossoneri. Nella gara d’andata è arrivato un combattuto 2-2, risultato che ha segnato un piccolo primato per i toscani: era infatti la prima volta che riuscivano a realizzare più di una rete contro il Milan in Serie A. Resta però un tabù da sfatare, visto che il Pisa non è mai rimasto imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro il Milan nel massimo torneo.

Anche il fattore campo racconta una storia favorevole al Milan. I rossoneri hanno vinto cinque delle sei trasferte di Serie A contro il Pisa (con un solo pareggio), incluse tutte le quattro più recenti. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno mai perso più partite interne consecutive contro una singola avversaria nel massimo campionato: un dato che aggiunge ulteriore tensione e significato a una sfida che si preannuncia intensa e ricca di spunti.

Probabili formazioni Pisa vs Milan

PISA (3-4-2-1) : Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi,. All. Hiljemark

: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi,. All. Hiljemark MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.