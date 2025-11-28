3 dash cam da non perdere questo Black Friday, secondo 70mai

Il Black Friday 2025 è arrivato, e con esso le occasioni più attese dell’anno per aggiornare i dispositivi tecnologici. Se sei alla ricerca di strumenti per la sicurezza e la registrazione alla guida, non puoi lasciarti sfuggire le promozioni targate 70mai, noto produttore di dash cam di fascia alta.

Quest’anno, 70mai ha selezionato tre modelli che uniscono tecnologia avanzata e prezzi imbattibili. Che tu sia un automobilista urbano, un appassionato di viaggi su strada o semplicemente desideri più sicurezza alla guida, queste offerte rendono il Black Friday il momento perfetto per acquistare.

N.B: tante altre offerte, altrettanto interessanti, sono disponibili sulla pagina promozione dello store ufficiale.

70mai Dash Cam A800SE

La 70mai Dash Cam A800SE è una soluzione completa per chi cerca una registrazione affidabile e dettagliata sia davanti sia dietro. Grazie alla 4K front camera e alla 1080P rear cam, ogni viaggio viene documentato con qualità cristallina, mentre la SD Card da 128GB garantisce spazio sufficiente per molte ore di video.

Questo modello è ideale per chi guida quotidianamente in città o per chi desidera avere una prova video chiara in caso di incidenti. La tecnologia di registrazione avanzata assicura immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola perfetta per chi guida di notte.

Durante il Black Friday 2025, la Dash Cam A800SE è scontata del 31%, con un prezzo finale di 109,99€, un’occasione da non perdere per chi vuole proteggere la propria guida senza spendere una fortuna.

Prodotto in caricamento

70mai Dash Cam 4K Omni

La 70mai Dash Cam 4K Omni rappresenta la scelta ideale per chi vuole una copertura completa della strada. Il pacchetto comprende la Dashcam 4K Omni, la RC14 Rear Camera e una SD Card da 128GB, offrendo registrazioni ad altissima definizione sia davanti sia dietro.

La 4K Omni è perfetta per chi viaggia spesso e per chi guida su strade extraurbane o autostrade. La qualità video 4K assicura dettagli nitidi, mentre la videocamera posteriore aggiunge una protezione extra in caso di manovre o incidenti.

Per il Black Friday, questo modello è scontato del 20%, con un prezzo finale di 319,99€. Una scelta premium per chi desidera il massimo della tecnologia di bordo.

Prodotto in caricamento

70mai Dash Cam 4K T800

La 70mai Dash Cam 4K T800 è pensata per chi vuole una dash cam completa e ultra performante. Il kit include la Dash Cam 4K T800, la RC41 rear camera e una SD Card da 512GB, offrendo spazio e qualità senza precedenti per registrazioni di lunga durata.

Questo modello è indicato per chi percorre molti chilometri, per famiglie o coloro che utilizzano l’auto per lavoro. La combinazione di risoluzione 4K e memoria generosa permette di catturare ogni dettaglio della strada, con la massima sicurezza e tranquillità.

In occasione del Black Friday 2025, la T800 è disponibile con uno sconto del 25%, al prezzo finale di 339,49€, rendendola una delle soluzioni più complete e affidabili per chi non vuole compromessi. Inoltre, con il coupon esclusivo 25BFCMTH, valido dal 20 novembre al 12 gennaio, potete ottenere in omaggio il kit di montaggio rigido UP04.