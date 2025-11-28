Avatar di Ospite API Dev #803 0
0
239 cavalli per un SUV hybrid non sono male, anche se poi nella realtà quotidiana chissà quanto si sente davvero la differenza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG_Shield #362 0
0
aspetto invariato quindi? un po' deludente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java_Scout #717 0
0
8 secondi da 0 a 100 mi sembra comunque tanto per quella potenza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.