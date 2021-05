Accessori per Fiat Panda | I migliori del 2021

In questa guida dedicata alla Fiat Panda (2012- …), auto inevitabilmente più amata dagli italiani perchè sinonimo di design, affidabilità e comfort, vi aiuteremo a scegliere i migliori accessori per personalizzare al meglio esterno ed interni dell’auto. Non a caso, la scelta di accessori per l’auto richiede inevitabilmente una selezione tra l’ampia offerta messa a disposizione dalla differenti aziende. Una volta acquistata la vostra auto preferita, un’apposita personalizzazione non può che donare un particolare tocco di perfezione per il design. Le infinite proposte messe a disposizione dai vari brand automobilistici non possono che ampliare le potenzialità della vostra Fiat Panda con particolari gadget e accessori molte volte indispensabili per proteggere il veicolo stesso.

Le opzioni in negozi specializzati, siti di acquisti online o store fisici, non sempre rendono semplice l’orientamento nella vasta gamma di prodotti disponibili. Se si vuole cambiare look e personalizzare la vettura, la scelta più vantaggiosa e veloce è quella abbinare alcuni accessori originali o perfettamente compatibili allo stile della vettura.

Per la creazione di questa guida ci siamo affidati ad alcuni prodotti disponibili su Amazon Italia, considerando i prezzi vantaggiosi e l’assistenza clienti offerta per ciascun acquisto. Come accennato, questa guida nasce con l’intento di aiutarvi ad aggiungere un tocco personale con alcuni accessori che possono rendere ancora più divertente la guida e il comfort della vostra Fiat Panda. Tra gli accessori che abbiamo selezionato potrete dunque trovare soluzioni ideali per la vostra auto e per soddisfare, di conseguenza, le vostre esigenze durante la guida.

I migliori accessori Fiat Panda

Calotte

Volete personalizzare la vostra Panda e renderla davvero unica? Non sempre si considera che anche un piccolo accessorio può donare un tocco unico ed esclusivo agli esterni della vettura. Sostituire le calotte originali con un nuovo paio vi permetterà di personalizzare gli specchietti retrovisori. Grazie al facile montaggio è possibile rimuovere la calotta degli specchietti retrovisori laterali in maniera semplice e senza l’utilizzo di alcun tipo di attrezzatura. A seconda delle vostre preferenze potrete tuttavia abbinare le calotte al colore della carrozzeria per donare un tocco unico alla vettura o sceglierne uno differente per un maggiore contrasto di tonalità. Il set originale che abbiamo scelto è composto della calotta destra e sinistra in color rosso opaco adatta per i modelli Fiat Panda dal 2012 e disponibile a circa 79 euro con spedizione gratuita.

» Clicca qui per acquistare calotte

Barre trasversali

Quante volte vi sarà capitato di avere poco spazio a disposizione a bordo della vostra Fiat Panda? Soprattutto per chi viaggia con la famiglia o con il proprio amico quattro zampe c’è sempre bisogno di maggiore spazio, e montare delle barre trasversali portapacchi potrebbe essere una soluzione indispensabile. Tra i migliori accessori originali non potevamo che includere le barre trasversali da applicare sulle barre OE, pensate per la vostra auto e personalizzate con il piccolo logo Panda. Il prodotto è disponibile su Amazon a 160 euro con spedizione gratuita.

» Clicca qui per acquistare barre trasversali

Tappetini in gomma per abitacolo

Proteggere gli interni dell’abitacolo dell’auto da fango, sabbia e sporco è sicuramente fondamentale per mantenere un adeguata pulizia ma anche durabilità del veicolo. I tappetini in gomma per l’abitacolo aiutano infatti a mantenere pulita la tappezzeria dell’auto preservandone l’usura e facilitando la manutenzione stessa della vettura. Non potevamo quindi non includere il set di tappetini realizzati in gomma di alta qualità e facilmente lavabili. Il set originale comprende 2 tappetini anteriori e due posteriori ed è disponibile su Amazon al costo di circa 58 euro.

» Clicca qui per acquistare tappetini in gomma per abitacolo

Vasca protezione per vano baule

Tra gli accessori per auto, trovare la soluzione ideale per la Fiat Panda non è sempre semplice. Così come i tappeti per l’abitacolo, la vasca protezione per vano baule è indispensabile per una completa protezione degli interni. Il prodotto, originale Fiat, da noi scelto è realizzato in polietilene per una perfetta combinazione di resistenza e versatilità per proteggere l’interno dell’auto sottolineando stile, sicurezza e comfort. Se siete interessati all’acquisto il prezzo proposto da Amazon è di circa 36 euro.

» Clicca qui per acquistare vasca protezione per vano baule

Cover chiave

La cover chiave in silicone è facile da installare e perfettamente adattabile alla reale dimensione della chiave, cosi da non compromettere la funzionalità dei tasti del telecomando. Parliamo di un accessorio semplice ma dal forte impatto visivo: la protezione è realizzata infatti in un morbido silicone di alta qualità che permette anche di essere lavato. Grazie a questa apposita custodia potrete proteggere la vostra chiave o nascondere graffi, usure, acqua e polvere dandole inoltre un tocco di classe. La cover, compatibile con i modelli Fiat dal 2012, è disponibile su Amazon a 6.99 euro in diverse colorazioni.

» Clicca qui per acquistare cover chiave

Protezione battivaligia

Acquistando la protezione battivaligia Fiat scegliereste sicuramente di dare un tocco personalizzato alla vostra auto rendendola unica. La combinazione di resistenza e versatilità permetterà inevitabilmente di essere protagonista in tutte le occasioni, da quelle quotidiane fino alle più estreme, preservando al meglio l’integrità di ogni piccolo spazio dell’auto. Nello stilare questa guida abbiamo deciso di inserire anche la protezione battivaligia che vi permetterà infatti di proteggere il bagagliaio sia durante il carico che lo scarico. La protezione originale FCA di colore nero è disponibile su Amazon al costo di 50 euro e spedizione gratuita.

» Clicca qui per acquistare protezione battivaligia

Tergicristalli Bosch Aerotwin

Ogni volta che entri in auto mentre piove senti i tergicristalli stridere e anziché pulire il vetro il risultato è solamente una pessima visuale? Cambiare i tergicristalli senza errori è un ostacolo che in molti casi si risolve con estrema facilità. I tergicristalli Bosch Aerotwin nascono con l’intento di offrire a ciascun guidatore un accessorio inevitabilmente indispensabile. La necessità di avere a disposizione dei tergicristalli sempre efficienti è dovuta alla funzione che ad essi è stata affidata, cioè garantire un campo visivo ottimale al guidatore in tutte le condizioni atmosferiche eliminando polvere, polline, acqua o neve che si deposita sul parabrezza. Il set per il parabrezza anteriore della vostra Fiat Panda è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato pari a circa 20 euro.

» Clicca qui per acquistare tergicristalli Bosch Aerotwin

Telo copriauto

Volete proteggere da pioggia, neve o eventuali graffi la vostra auto? Il telo copriauto è pensato per proteggere efficacemente la vernice dell’auto grazie alla sua composizione in cotone felpato: robusto e resistente ad acqua, neve, gelo e polvere e con rivestimento anti-UV che protegge l’auto efficacemente dagli intensi raggi ultravioletti. Il prodotto da noi selezionato è facile da utilizzare grazie alla cerniera laterale che permette di salire a bordo senza dover rimuovere il telo. L’articolo è disponibile su Amazon a 40 euro.

» Clicca qui per acquistare telo copriauto

Organizer in cotone

Per permettervi di tenere l’auto sempre ordinata, non potevamo certamente escludere un accessorio minimal ma essenziale. L’organizer in cotone che abbiamo scelto per la vostra Fiat Panda dispone di un’adeguata capienza per poter sistemare oggetti poco ingombranti. Le 4 tasche permettono infatti di tenere l’auto pulita e in ordine anche grazie alla sua facile installazione. Il prodotto è composto da 4 tasche superiori e 4 inferiori realizzate in rete per ordinare alla perfezione tutto ciò che desiderate tenere a portata di mano durante i viaggi. Se siete interessati all’acquisto, il prezzo consigliato da Amazon è di circa 18 euro.

» Clicca qui per acquistare organizer in cotone

Logo Fiat

I loghi auto hanno dietro significati particolari derivanti dalla storia della stessa casa automobilistica. In questa lista di accessori non potevamo non includere il logo Fiat, utile nel caso in cui dobbiate sostituire quello originale, ormai deteriorato. Il prodotto da noi scelto è una versione perfettamente compatibile all’originale, disponibile su Amazon al costo di 18 euro con spedizione gratuita.

» Clicca qui per acquistare logo Fiat

Come scegliere i migliori accessori per Fiat Panda

Nel creare questa piccola guida, in cui abbiamo selezionato i migliori accessori per la vostra Fiat Panda, abbiamo inevitabilmente tenuto in considerazioni alcuni elementi fondamentali per procedere nell’acquisto di accessori dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per effettuare il migliore acquisto, a nostro parere è utile un’attenta valutazione relativa alla compatibilità del prodotto con il veicolo. Nonostante il mercato offra svariate proposte, è sicuramente indispensabile tenere in considerazioni tutti i parametri per non incorrere in errori durante l’acquisto. Oltre alla compatibilità, naturalmente non bisogna sottovalutare la qualità dei materiali. Acquistare accessori per l’auto richiede costi aggiuntivi e, al momento dell’acquisto, bisogna accertare che la qualità costruttiva offre un’adeguata durabilità.