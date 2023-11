Migliori dash cam (novembre 2023)

Aggiorniamo questa guida all'acquisto a novembre 2023 migliorando la struttura del testo e le nozioni contenute.

Le dashcam sono prodotti strabilianti infatti utilizzate da moltissimi automobilisti. Non a caso sono in grado di soddisfare diverse esigenze, come quella di migliorare la sicurezza alla guida (la registrazione di un video può dare una grossa mano per risolvere una controversia seguita da un incidente stradale) oppure per svago (come catturare una serie di immagini di un particolare paesaggio o effettuare filmati che possono essere visti in un secondo momento). Nonostante l’installazione di questi dispositivi sulla propria auto non comporti alcun tipo di risparmio sull’RCA o sconti, questi prodotti possono migliorare la sicurezza stradale e donare dunque grosse soddisfazioni a tutti gli appassionati dell’automobile.

Le dashcam si presentano come vere e proprie telecamere di videosorveglianza per gli automobilisti. L'installazione in auto può rivelarsi fondamentale per riprendere quello che accade durante la guida. Come abbiamo detto, essere in possesso di filmati è infatti utile in caso di incidenti o di sinistro. Non a caso, queste telecamere si montano solitamente sul cruscotto o sul parabrezza, anche se alcuni utenti preferiscono installarne una anche per la zona posteriore, e registrano automaticamente sulla memoria interna o su una scheda SD tutto quello che avviene durante la marcia.

L'installazione di una dashcam a bordo è consentito dalle legge ma è bene rispettare alcune norme di sicurezza. Come riporta l’art. 141, comma 2, del Codice della Strada il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. E' bene, dunque, installare la telecamera in modo da non ostacolare il campo visivo per evitare di mettere a rischio la propria sicurezza ma anche quella degli altri.

Esistono tuttavia alcuni limiti che garantiscono il rispetto della privacy di altri automobilisti o dei passanti che potrebbero essere ripresi dalla dashcam:

i dati registrati dalla telecamera non devono essere comunicati sistematicamente ovvero diffusi a terzi;

le dashcam devono essere utilizzate da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale;

Ii campo visivo di ripresa deve essere limitato al solo spazio necessario alle finalità prefissate, dunque alla protezione e tutela del proprietario delle veicolo in caso di sinistri o altri eventi rilevanti occorsi durante la circolazione stradale.

Come in tutti i segmenti di mercato, le dashcam possiedono tantissime caratteristiche tecniche ed è necessario acquistare il prodotto che meglio soddisfi le proprie esigenze. In questa guida all'acquisto vi spiegheremo quelle che sono le migliori dashcam del momento, considerando il rapporto qualità-prezzo, ormai imprescindibile per chi vuole acquistare un prodotto senza incidere molto sul portafoglio. Il nostro punto di riferimento è Amazon Italia che continua ad offrire un'ottima assistenza nel post vendita nel caso in cui il dispositivo dovesse avere problemi.

Come scegliere una dashcam

A concludere, vi spieghiamo quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione quando si vuole acquistare una dashcam. Tra queste display, qualità dell'immagine, la dimensione, l'obiettivo, alimentazione e batteria, supporto a ventosa.

Display

Qualità dell’immagine e campo visivo

Dash cam multiple

Risoluzione

Obiettivo

Alimentazione e batteria

Wifi e Gps

Supporto a smartphone

Supporto a ventosa

Display

Iniziamo a parlare di alcune caratteristiche che contraddistinguono le telecamere da auto con il display. La maggior parte dei modelli presenti sul mercato ospitano uno schermo touch per semplificarne ulteriormente l'utilizzo della dashcam. Ribadiamo però che non tutte le dashcam sono dotate di un display proprio, in questo caso però la connessione del dispositivo con lo smartphone, tramite app, consente di visualizzare tutti i filmati salvati.

Qualità dell’immagine e campo visivo

La qualità dell’immagine rappresenta uno degli aspetti da tenere in maggiore considerazione prima dell’acquisto di una dashcam, perché un prodotto che registra video nitidi permette di dare maggiore enfasi ai video, soprattutto per risolvere una controversia stradale. Di conseguenza, una dashcam con un campo visivo migliore permette di catturare fotogrammi normalmente esclusi da un prodotto mediocre.

Dash cam multiple

Alcuni modelli includono due dash cam, offrendo un'opzione ideale per coloro che prioritizzano la massima sicurezza. Questa configurazione consente di registrare non solo gli eventi che si verificano di fronte al veicolo, ma anche quelli che accadono alle sue spalle, fornendo una copertura completa per la sicurezza stradale.

Risoluzione

Tra le caratteristiche da tenere in considerazione per un acquisto valido sicuramente c'è la risoluzione, elemento che indica il numero di pixel del fotogramma del filmato. Non a caso, una dashcam con una maggiore risoluzione permette di ottenere video chiari e definiti. Sul mercato, quella più diffusa è senza dubbio la Full HD che si contraddistingue dall'HD proprio per il numero di pixel, 1920×1080 pixel la prima e 1280×720 pixel la seconda. Se si è invece alla ricerca di un accessorio più efficiente e con un'ulteriore risoluzione è consigliabile acquistare una dashcam 4K (Ultra HD) che offre una risoluzione pari a 3840×2160 pixel.

Obiettivo

Potrebbe sembrare meno importante rispetto alla risoluzione ma ci troviamo davanti ad un parametro da valutare attentamente al momento dell'acquisto. Una dashcam dotata di obiettivo grandangolare o ultra grandangolare avrà inevitabilmente una resa del video differente, con un campo di visione molto ampio (180°).

Alimentazione e batteria

Un altro aspetto da tenere a mente è l’alimentazione. Una dashcam è normalmente dotata di una batteria interna, ma bisogna collegare un cavo di alimentazione che permette di erogare energia costante alla piccola videocamera. La batteria serve durante le ore notturne, quando il veicolo è spento, e una maggiore capienza permette di mantenere la dashcam accesa durante tutta la notte.

Wi-fi e Gps

I modelli di dashcam più performanti sono dotati di tecnologie come connettività Wi-Fi e Gps. La presenza di quest'ultimo permette infatti di geolocalizzare l'evento che è stato registrato mentre la connettività Wi-Fi con smartphone consente invece di visualizzare e scaricare i video tramite l’App, senza dover smontare la microSD.

Supporto a smartphone

Se il display è da considerare tra le caratteristiche più importanti per una dashcam, perché consente di visionare in prima persona le registrazioni appena effettuate e, in caso di sinistro stradale, di dimostrare la propria versione, il supporto a smartphone è necessario per poter salvare immagini o una sequenza di fotogrammi sul proprio dispositivo, per evitare che il prodotto sovrascriva la propria memoria con nuove registrazioni.

Supporto a ventosa

Il supporto a ventosa è indubbiamente necessaria per poter installare la dashcam sulla propria auto. La sua presenza in confezione è importante ma molte volte i prodotti non vengono venduti insieme a questo piccolo accessorio.