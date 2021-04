Accessori Volkswagen ID.3 | I migliori del 2021

Con il lancio della ID.3 la casa di Wolfsburg ha inevitabilmente dato il via ad una nuova era con l’obiettivo di entrare a far parte di una mobilità elettrica e sostenibile. Un successo che sembra già essere arrivato se pensiamo che lo scorso dicembre l’elettrica ID.3 è stata la seconda auto più venduta in Europa, battuta solamente dalla Golf. Nonostante le prestazioni della vettura incontrino un design innovativo e funzionale non mancano i più svariati accessori disponibili sul mercato che permettono agli utenti di migliorarne le caratteristiche principali in relazione a funzionalità e comfort.

Con questo articolo abbiamo deciso di proporvi i migliori accessori presenti sul mercato al fine di capire alcune possibilità di personalizzazione della vostra ID.3. Vediamo più nel dettaglio alcuni accessori che potreste dunque acquistare per rendere la vostra auto ancora più funzionale e unica. Allo stesso tempo, è tuttavia vantaggioso che ogni componente venga curato e pulito per garantirne la massima longevità.

Per proporvi i migliori accessori abbiamo deciso di far riferimento ad Amazon tenendo soprattutto in considerazione la comodità e la rapidità di consegna offerta dal colosso statunitense ed una delle migliori assistenze per i clienti.

I migliori accessori Volkswagen ID.3

Pellicola protettiva per quadro strumenti

Come sappiamo, ogni componente del veicolo può essere curato e pulito al meglio per donargli maggiore luminosità e, perché no, anche maggiore longevità. I display presenti sull’auto tendono inevitabilmente a catturare polvere e in alcuni casi anche le impronte. Abbiamo dunque deciso di presentarvi una pellicola protettiva per il quadro strumenti della ID.3, facile da installare e senza necessità di essere tagliato lungo i bordi. Grazie al suo design e all’alta risoluzione, con uno spessore da soli 0,25 mm, permette di proteggere il display dell’auto senza compromettere l’effetto visivo. Parliamo di un vetro temperato progettato con un rivestimento oleofobico cosi da ridurre la presenza delle impronte digitali sullo schermo. Il prezzo del prodotto offerto su Amazon si attesta intorno ai 16 euro con spedizione senza costi aggiuntivi per clienti Prime.

Pellicola protettiva per computer di bordo

Al centro della plancia della ID.3 troviamo il sistema di infotainment che fa affidamento su uno schermo da 10 pollici, che assicura una migliore fruizione delle informazioni durante i viaggi e dà l’opportunità ai passeggeri di godere di viaggi più piacevoli. Il frequente utilizzo fa si che le impronte digitali rimangano impresse sul display e per questo vi proponiamo una pellicola protettiva in vetro temperato, antigraffio e anti impronte. Il suo spessore di soli 0,25 mm non va a compromettere l’effettiva visibilità del display e permette una facile installazione. Il prezzo di vendita offerto su Amazon è poco meno di 17 euro.

Tappetini per abitacolo

Volete proteggere al meglio gli interni della vostra auto? Il set di tappetini dedicati all’abitacolo è inevitabilmente un accessorio che non può mancare per proteggere gli interni dell’auto dallo sporco. Tra gli accessori pensati per la ID.3 non potevamo dunque escludere il set di tappetini in tessuto, che comprende 2 tappeti anteriori e 2 posteriori, realizzati per garantirne un’ottima aderenza al pianale della vettura. L’intero set viene venduto ad un prezzo speciale di circa 70 euro.

Tappetino per bagagliaio

Cosi come i tappeti dedicati alla protezione dell’abitacolo, la casa produttrice dell’ID.3 non ha fatto a meno di realizzare il tappetino pensato per aderire perfettamente al vano bagagli, offrendone la giusta copertura. L’attuale prezzo di vendita su Amazon è di poco più di 98 euro, anche se non è attualmente disponibile. Se siete interessati vi invitiamo dunque a controllarne spesso la disponibilità.

Cavo USB-C Premium

Tra i prodotti certamente più utili quando si è a bordo, non potevamo che includere il cavo USB-C progettato per permettere all’utente di collegare il proprio smartphone al sistema di infotainment della vettura. Il cavo permette infatti di adattarsi perfettamente alle esigenze del guidatore, grazie alla sua lunghezza di 70 cm o 30 cm, consentendo di ricaricare il dispositivo in modo semplice. Anche in questo caso parliamo di un prodotto originale e dal design raffinato: il rivestimento è in tessuto di alta qualità mentre il connettore è in metallo cromato ed ospita il piccolo logo Volkswagen. Se siete interessati, il costo della versione con lunghezza del cavo di 30 cm è di circa 37 euro.

Cavo Micro USB Premium

Come è noto, le tipologie di prodotti disponibili sul mercato sono differenti. Per chi è alla ricerca di un cavo per collegare e ricaricare i dispositivi alla vettura, è disponibile anche il cavo Micro USB Premium (USB-C/ Micro USB) da 70 cm marchiato Volkswagen. Il cavo di collegamento originale VW è attualmente disponibile al costo di 29 euro.

Cavo USB-C/Apple Lightning

Il cavo USB-C a Apple Lightning da 30 cm vi permetterà di caricare e sincronizzare diversi device del mondo Apple, come AirPods e iPhone, collegandoli ad una porta USB-C. Anche il questo caso Volkswagen ha pensato di offrire il meglio ai propri utenti realizzando un accessorio originale e di alta qualità. Grazie a questo cavo note funzioni come CarPlay nell’App-Connect possono essere utilizzate in modo semplice e veloce. Se siete interessati all’acquisto, il prodotto è venduto al prezzo di 39 euro circa.

Coprivalvole per pneumatici

Volete personalizzare la vostra auto nei minimi dettagli? Se la risposta è si e volete fare della vostra ID.3 una vettura unica e dalla massima perfezione nei dettagli, i coprivalvole sono progettati e realizzati per proteggere le valvole degli pneumatici da sporco, polvere e fango. Il kit proposto dalla Casa di Wolfsburg contiene 4 pezzi ed è disponibile a circa 29 euro.

Cavo di ricarica elettrica Mode 2

Grazie alle svariate e più evolute soluzioni di ricarica, ricaricare un’auto elettrica diventa sempre più semplice. Una delle soluzioni presenti sul mercato è rappresentata dalle prese domestiche che permettono di caricare il veicolo in garage, durante la notte o mentre lavoriamo. Il Cavo di ricarica elettrica Mode 2, adatto a tutti i veicoli elettrici standard di tipo 2, può trasmettere energia con potenza massima di 7,2 kW in modo efficace e sicuro garantendone un’adeguata sicurezza. Se siete interessati, il prodotto è attualmente disponibile ad un prezzo scontato di circa 159 euro.

Set custodie per pneumatici

Vi è mai capitato di dover trasportare gli pneumatici della vostra auto? Uno dei grandi vantaggi offerti dalle custodie per pneumatici è sicuramente quello di poterli proteggere dalle intemperie e di conservarli senza problemi, ma anche di trasportarli senza sporcare il bagagliaio. Sono infatti tante le aziende che si dedicano alla produzione di tale prodotto, inevitabilmente utile per un trasporto protetto ed un’adeguata conservazione delle ruote. Realizzato in poliestere di elevata qualità, il set firmato Volkswagen destinato a pneumatici e ruote complete fino a 18 pollici è disponibile al costo di 29 euro.

Come scegliere i migliori accessori per Volkswagen ID.3

Ognuno di noi vive la propria vettura in maniera unica e può pertanto decidere di caratterizzarla con una serie di accessori che rispecchiano il nostro modo di essere. La personalizzazione, infatti, in questo settore ha pochi confini. Partendo dal minimo essenziale come un cavo USB a dei tappeti per proteggere l’abitacolo del veicolo. Ecco perchè nello stilare questa piccolo elenco di accessori dedicati all’elettrica ID.3 bisogna tenere inevitabilmente in considerazione alcuni importanti fattori per effettuare il migliore acquisto.

Innanzitutto, per fare un acquisto consapevole bisogna tenere in considerazione alcune componenti essenziali legate a ciascun accessorio. Tra queste non possiamo certamente escludere o sottovalutare la qualità dei prodotti che le più svariate aziende producono per arricchire e personalizzare i veicoli. Scegliere un prodotto originale, o comunque di elevata qualità costruttiva e dei materiali, non può che essere una delle più importanti valutazioni da effettuare prima di procedere all’acquisto di un accessorio, cosicché si possa infine avere un prodotto premium e realizzato con materiali di qualità, che offrano un’adeguata durabilità anche dopo lunghi utilizzi. Ottima qualità, massima sicurezza e design moderno non devono dunque mancare per rendere la propria vettura unica e performante per una migliore esperienza di guida.