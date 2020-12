Alfa Romeo Giulia e Stelvio: allestimento Veloce Ti ispirato a Quadrifoglio Verde

Il model year 2021 per Alfa Romeo Giulia e Stelvio introduce un nuovo allestimento: Veloce Ti. L’acronimo si riferisce alla sigla “Turismo Internazionale” nota agli appassionati del marchio e introduce alcuni elementi estetici che migliorano l’impatto estetico dei due modelli. Esclusivi i cerchi e i terminali di scarico bruniti e le superficie trattate con tinte scure che restituiscono dinamismo e sportività.

Giulia Veloce Ti si distingue per particolari in vera fibra di carbonio e un abitacolo interno con rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture rosse a contrasto. Un aspetto che richiama in modo forte i modelli di maggior pregio e sportività disponibili nella galassia Alfa Romeo: Quadrifoglio verde.

Benzina e Diesel

Sia per Giulia sia per Stelvio, la gamma motori prevede due soluzioni: benzina e gasolio. Per il primo si tratta di un motore 2.0 litri turbo da 280 Cv e cambio automatico a otto marce. Il propulsore a gasolio è il noto 2.2 litri da 210 Cv anch’esso abbinato al cambio automatico a otto marce. Per entrambi i modelli la trazione è l’integrale Q4. Le prestazioni sono molte buone, soprattutto con il 280 Cv benzina.

Alfa Romeo ha comunicato anche i prezzi per il Model Year 2021 di Giulia e Stelvio. Si parte dai 45 mila euro di Giulia Rosso Edizione e si raggiungono i 64.700 euro della Veloce Ti diesel e i 65.900 euro della Veloce Ti benzina. Per Stelvio il listino parte da 51.500 euro e raggiunge i 71.200 di Stelvio Veloce Ti diesel o 72.200 euro per la variante benzina.

Dotazione ADAS migliorata

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2021 integrano nuovi sistemi di assistenza alla guida: il Traffic Jam Assist e Highway Assist, in grado di controllare la velocità e la posizione dell’auto all’interno della corsia sia nella guida in coda sia in autostrada. In allestimento Veloce Ti, le due vetture sono equipaggiate con l’Intelligent Speed Control e il riconoscimento della segnaletica. Mantenimento di corsia, cruise control adattivo, sono invece presenti già in allestimento Rosso Edizione.